Sjećate li se prve uloge Natalie Portman?

36-godišnja Natalie danas je oskarovka i jedna od najpoznatijih holivudskih glumica, no publiku i kritiku očarala je još kao 12-godišnja djevojčica.

Kad je imala samo 11 godina, u pizzeriji ju je otkrio modni agent i ponudio joj suradnju u jednoj modnoj kampanji, ali mlada Natalie ipak je odlučila posvetiti se glumi.

Njezin ju je izbor doveo do filmskog debija u filmu Luca Bessona ''Leon: The Professional'', no da ju već tada nije krasila velika upornost i svijest o vlastitom talentu, ulogu vjerojatno ne bi dobila.

Naime, na prvoj audiciji redatelj ju je glatko odbio jer je smatrao kako je premlada za ulogu. Natalie, međutim, nije odustala, već se pojavila na drugoj audiciji u New Yorku i izvela scenu iz filma u kojoj Mathilda priča Leonu o smrti svog brata.

Besson, impresioniran njezinim talentom, snagom i emocijama nekarakterističnima za tako malenu djevojčicu, priznao je pogrešku i odmah joj ponudio glavnu ulogu.

12-godišnja Portman, uz bok svom kolegi Jeanu Renou, maestralno je utjelovila mladu, osebujnu Mathildu koja, nakon što joj dileri ubiju čitavu obitelj, spas pronalazi u stanu susjeda Leona, profesionalnog ubojice, te ga moli da ju nauči svim svojim vještinama kako bi mogla osvetiti bratovu smrt.

Prije nekoliko godina u javnost je procurila spomenuta snimka s njujorške audicije iz sada već davne 1993. godine.

Nakon uspješnog filmskog debija, Natalie je ostvarila niz zapaženih uloga u hitovima kao što su ''Ratovi zvijezda'', ''Dvije sestre za kralja'', ''Thor'' i ''Jackie'', a za ulogu balerine u drami ''Crni labud'' iz 2010. godine osvojila je zlatni kipić za najbolju žensku ulogu.

