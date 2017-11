Muzej realnosti vodi nas na interaktivno putovanje kroz djetinjstvo!

UNICEF predstavlja treće izdanje Muzeja realnosti koje nas vodi u svakodnevicu najugroženije djece diljem svijeta. Kao i proteklih godina, Muzej realnosti održat će se u Muzeju iluzija u Zagrebu, gdje će na tri dana, od 11. do 13. prosinca, iluzije poslužiti potpuno suprotnoj svrsi – otkrivanju stvarnosti.

Dosad neviđeni eksponati UNICEF-ovog Muzeja realnosti, izloženi u obliku instalacija, iskustvenih soba, holograma, optičkih iluzija i virtualne stvarnosti, povest će posjetitelje na osobno interaktivno putovanje kroz najranije djetinjstvo, otkrivajući im kako izgleda potresna stvarnost milijuna djece. Također, pružit će iskustvene odgovore na pitanja kako stvari koje ne biramo, poput mjesta rođenja, mogu odrediti životne šanse svakog djeteta, što uzrokuje razlike i postoje li načini da ih smanjimo. Tako će Muzej realnosti otvoriti vrata drugačijem doživljaju stvarnosti i novom pogledu na današnji svijet, u kojemu zbog nejednakosti, siromaštva, prirodnih katastrofa i ratnih zbivanja teško žive milijuni djece.

Posjetitelji će moći zaigrati lutriju života i otkriti kako bi im se život odvio u drugim okolnostima, naći se oči u oči s nasiljem, pokušati uhvatiti kap pitke vode ili preživjeti invaziju na djetinjstvo. Iskusiti prirodne katastrofe, snaći se kada im uragan iznenada izmakne tlo pod nogama, čekati da s neba padne pošiljka hrane o kojoj ovisi njihov život – dio su dječjih iskustava s kojima nas ove godine suočava Muzej realnosti.

Najranije godine djetinjstva obilježavaju naše živote zauvijek, no nažalost neka djeca nemaju priliku za dobar početak životne priče. Novo izdanje Muzeja realnosti pod naslovom “Darovi za cijeli život” vodi posjetitelje kroz interaktivnu priču o tome kako su zdravlje, hrana, obrazovanje, obitelj i sigurnost najvrjedniji darovi koje moramo osigurati svakom djetetu, bez obzira na mjesto i okolnosti u kojima se ono igrom sudbine našlo.



Posjetitelji Muzeja realnosti moći će saznati i što UNICEF, uz podršku građana, čini za najranjiviju djecu te se uključiti u program Čuvari djetinjstva i podržati stvaranje boljeg, sigurnijeg i pravednijeg svijeta, za svako dijete.



Ova jedinstvena priča započeta 2015. godine od početka je naišla na izniman interes javnosti. Prošle je godine, uz Zagreb, Muzej imao svoja izdanja i u Zadru i Ljubljani, a sljedeće godine očekuje se i otvaranje Muzeja realnosti u Beču.



Postav Muzeja realnosti bit će moguće razgledati u Muzeju Iluzija (Ilica 72) u Zagrebu od ponedjeljka 11. do srijede 13. prosinca – na dan otvorenja u ponedjeljak radno vrijeme Muzeja bit će od 12 do 22 sata, dok će preostale dane vrata Muzeja biti otvorena od 9 do 22 sata, a ulaz će biti slobodan za sve posjetitelje.