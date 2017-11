Paul Hollywood - buran ljubavni život najpoznatijeg britanskog slastičara

Poznati televizijski sudac iz emisije „Dobar, bolji, najbolji… britanski slastičar“ i njegova supruga Alex objavili su jučer kako je njihovom braku nakon dvadeset godina došao kraj.

Brak slastičara i suca iz emisije „Dobar, bolji, najbolji… britanski slastičar“, Paula Hollywooda raspao se nakon što se njegova supruga Alex više nije mogla nositi se s njegovom nevjerom.

Izvori bliski paru kažu kako su se supružnici najviše udaljili zbog Paulove ljubavne afere za vrijeme njegovog boravka i rada u SAD-u. "Postao je toliko popularan da se ne može nigdje pojaviti a da ga odmah ne okruže obožavatelji, često atraktivne, mlade žene, natječući se koja će mu se više približiti. Paulu je sve to igra i uživa u pozornosti za koju misli da je bezopasna, ali očito je kako Alex to tako ne doživljava. Nažalost, prekid su sada učinili službenim."

Veliki britanski sudac i njegova dosadašnja supruga Alexandra potvrdili su raspad u zajedničkoj izjavi: „S tugom javljamo da smo se odlučili razdvojiti. Fokus nam je i dalje sreća našeg sina, zato molimo novinare i javnost za privatnost naše obitelji u ovom teškom razdoblju.“

Paul i Alex, također profesionalna kuharica, oženili su se 1998. godine, i nakratko se razdvojili 2013. godine kada je televizijski kuhar priznao da je ima vezu sa svojom kolegicom u američkoj verziji „Dobar, bolji, najbolji… slastičar“, Marcelom Valladolid. Pomirili su se nakon par mjeseci i Paul je sve opisao kao "najveću pogrešku svog života".

No, producenti emisije otkrili su da je htio započeti novi život s Marcellom. Jedan je izvor ispričao: "Paul je bio potpuno zaluđen Marcelom. Kad ga je napucala, vratio se pokunjen Alex, ali u stvarnosti, da ga je Marcela htjela zadržati, to bi bilo to. Doista je vjerovao da će s njom započeti novi život, ali na koncu ga je ostavila i nije mu drugo preostalo. Vratio se kući i molio za oprost, ali stvari više nikad nisu bile iste."

Na posljednjem televizijskom dobrotvornom događaju Paul je došao bez supruge, a u pratnji mu je bila bivši pobjednica showa Candice Brown. S kojom je fotografiran kako se ljubi u jednom kafiću.

Paula Hollywooda gledajte u kulinarskom showu „Dobar, bolji, najbolji… britanski slastičar“ od utorka do četvrtka popodne na RTL-u.