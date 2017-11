Onaj čudan trenutak kada se dva Supermana nađu u istom avionu

Zvuči poput vica, ali uistinu su ušla dva Supermana u ponedjeljak u avion i sjela jedan blizu drugoga.

Holivudski glumac Dean Cain na Twitteru je objavio fotografiju naziva "I tako dva Supermana putuju u istom avionu..." na kojoj ispred njega sjedi glumac, Brandon Routh.

So 2 Supermen got on a plane ✈️... � pic.twitter.com/ttqm8yRXWv