Liam Neeson Dan zahvalnosti provodi na operacijskom stolu

Popularni oskarovac više nije mogao odgađati, njegovo rame se potpuno istrošilo i operacija je više nego nužna.

Liam Neeson ovog je tjedna primljen u bolnicu kako bi bio podvrgnut nužnoj operaciji ramena. Zglob se toliko istrošilo da će akcijska zvijezda morati uzeti malo dužu pauzu od snimanja žestokih scena i akrobacija.

Izvor blizak Neesonu je kazao kako se i on sam šali na svoj račun "Akcijski junak ide na popravak" te da mu je plan za vrijeme oporavka pogledati što više filmova.

Od pokretanja uspješne "96 sati" franšize 2008. godine, Neeson je gotovo svake godine glumio u nekom akcijskom filmu. Nakon toliko vježbanja i snimanja raznih vratolomija i tučnjava, nije ni čudo da rame više nije mogao izdržati.

U rujnu je Neeson izjavio kako planira povući se iz akcijskog žanra te smatra da mu je i vrijeme s obzirom na to da ima šezdeset i pet godina, te da će publika sigurno odahnuti. No, samo nekoliko tjedana kasnije, na premijeri „Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House ", na pitanje novinara osjeća li se starim za akcijske filmove, Neeson se nasmijao i rekao "Nije istina, pogledaj me! Snimat ću akcijske filmove dok me ne pokapaju.“

Liama Neesona gledajte u akcijskom trileru "96 sati: U bijegu" u petak u 20 sati na RTL-u.