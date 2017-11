Kako je nastala prepoznatljiva uvodna špica 'Teorije velikog praska'?

"Our whole universe is in a hot dense state..."

Upravo su to uvodni stihovi pjesme koja je vrlo brzo osvojila srca obožavatelja serije, a mnogi od njih već je godinama znaju napamet. Riječ je o pjesmi "The History of Everything" grupe The Barenaked Ladies koja je objavljena 9. listopada 2009. godine.

No vrlo se malo ljudi sjeća kako je u uvodnoj špici pilot-epizode svirala potpuno druga pjesma! Skladba Thomasa Dolyja ‘’She Blinded Me With Science’’ publici se nije svidjela pa su autori serije odlučili brzo reagirati.

Chuck Lorre i Bill Prady upravo su zato angažirali članove benda The Barenaked Ladies, inače svoje dobre prijatelje, kako bi za potrebe serije osmislili šaljiv i pamtljiv soundtrack koji će ljudi brzo zavoljeti.

‘’Chuck Lorre i Bill Prady čine izvrstan tim. Chuck je vrhunski glazbenik, a Bill je autor svih mojih omiljenih humorističnih serija. Svi su izvrsno prihvatili pjesmu i osjećali smo se dijelom showa od samog početka. Nekoliko smo puta posjetili set i svirali na njihovim zabavama. Njihova je energija nevjerojatno pozitivna!’’, istaknuo je član benda Tyler Stewart.

Priznajte da simpatičnu pjesmu i vi pjevušite baš svaki put!

