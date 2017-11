Donosimo vam pet najboljih filmova neprežaljenog 'ujaka Bucka'

Kanadski glumac i komičar rodio se 31. listopada 1950. godine u Torontu. John Candy najzapaženije uloge ostvario je u filmovima „Sam u kući“, „Mala trgovina užasa“, „Ujak Buck“ i „Avioni, vlakovi i automobili“.

Rodio se u Torontu, pohađao je katoličku srednju školu Neil McNeil, gdje je igrao kanadski nogomet. Prvu manju ulogu ostvario je 1973. godine u filmu „Class of '44“. U karijeri je snimio 48 filmova, a mnogi kritičari govore da je najbolju ulogu imao u filmu Avioni, vlakovi i automobili. Umro je u snu na setu snimanja filma „Wagon East“, 1994. godine od srčanog udara, u 43. godini života.

Donosimo vam pet najboljih filmova popularnog komičara.

1. Brewsterovi milijuni (1985.)

U komičnoj adaptaciji istoimenog romana Brewesterovi milijuni, John Candy glumi uz Richarda Pryora. Dok je Brewsteru krajnji cilj u 30 dana spiskati 30 milijuna dolara, njegov entuzijastični prijatelj Spike Nolan (John Candy) zadaje mu muku zaradivši mu dodatnih 10 milijuna.

2. Ledena staza (1998.)

Irvin Blitzer (John Candy) je bivši dvostruki osvajač zlatne medalje u vožnji boba na Zimskim olimpijskim igrama, nakon što je diskvalificiran pod optužbama za varanje, povučeno živi na Jamajci, gdje mu negdje krajem osamdesetih godina prilazi skupina lokalaca koji bi htjeli osnovati bob-tim za nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Calgaryju. 3. Ujak Buck (1989.)

Jedna od Candyjevih obožavanijih uloga je ona ujaka Bucka u istoimenoj komediji Johna Hughesa. Kao vječni neženja i teška ljenčina, Buck iznenada mora čuvati troje klinaca svog brata. 4. Avioni, vlakovi i automobili (1987.)

John Candy je debeljuškasti veseljak, direktor prodaje Del Grifith, koji zagorčava mukotrpno putovanje Neala Pagea (Steve Martin). 5. Sam u kući (1990.)

John Candy utjelovio je lik Gusa Polinskog, člana sastava (Kenosha Kickers) čiji je let otkazan zbog vremenskih nepogoda pa je i njegov sastav bio prisiljen za vožnju u kombiju. On nudi Kate da pođe s njima u Chicago jer je na putu do Milwaukeeja, a ona prihvaća ponudu. Vrhunskog kanadskog komičara i glumca imate priliku gledati u ulozi Irvina Blitzera u filmu „Ledena staza“, koji je na rasporedu ovu subotu u 16:40 na RTL-u.