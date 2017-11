Kako izgleda kad Jack Black i Kate Blanchett pjevaju pjesmu Led Zeppelina?

I poznate holivudske zvijezde lako se opuste uz dobru glazbu.

Redatelj Eli Roth na svom je Instagramu objavio urnebesni video u kojem zajedno s Jackom Blackom, Cate Blanchett i Owenom Vaccarom pjeva pjesmu ''Immigrant Song'' poznate rock grupe Led Zeppelin.

Raspjevana ekipa već neko vrijeme marljivo radi na novom filmu ''The House With a Clock in its Walls'', a trenutak predaha od snimanja odlučili su iskoristiti kako bi se zabavili uz malo dobre glazbe.

''Na videu je zabilježen trenutak čiste zabave i veselja. Sudeći po atmosferi na setu, siguran sam da će svu tu pozitivnu energiju glumci prenijeti i u film'', naglasio je Roth.

Horor ''The House With a Clock in its Walls'' nastao je prema istoimenom romanu Johna Bellairsa iz 1973. godine. Radnja filma vrti se oko dječaka koji počinje živjeti sa svojim ujakom. U kući je prije njih živio bračni par koji je pokušao uništiti svijet. Neposredno prije smrti, izradili su sat koji je skriven unutar zidova kuće, a svaki njegov otkucaj označava kako je apokalipsa sve bliže.

