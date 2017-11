Selma Blair progovorila o samohranom majčinstvu

Sve poznate osobe, kao i obični smrtnici, često se moraju boriti s roditeljstvom, nekad zbog brojnih poslovnih obveza i angažmana, a nekad zbog toga što sami vode brigu o svojoj djeci. Nedavno je glumica Selma Blair progovorila o tome kako je biti samohrana majka.

Kad je njezin sin Arthur imao samo godinu dana, Selma je odlučila razdvojiti se od modnog dizajnera Jasona Bleicka i sama preuzeti brigu o djetetu.

„Nisam imala nikoga tko bi me podupirao. Bila sam stara, umorna i samohrana majka“, rekla je Selma nedavno na eventu u Los Angelesu, koji je okupio poznate zvijezde u znak podrške svim mladim osobama. „Koliko god volim svoje dijete, jednostavno sam bila izgubljena, i to skoro četiri i pol godine. Vikala sam na sebe i na sve oko sebe, bila sam bezvoljna, ali onda sam prihvatila pomoć. Tada sam shvatila da ne moram sve to prolaziti sama. Na internetu sam pronašla brojne mame s kojima sam se povezala i one su mi jako puno pomogle“, komentirala je glumica i dodala kako joj je velika podrška bio i sadašnji dečko, redatelj Ron Carlson, koji također ima dijete.

