Pripremite se, bit ćete svjedoci kraja vremena!

Na kraju tisućljeća sam Sotona dolazi u New York kako bi pronašao idelanu majku svoga sina.

Godine 1979. vatikanski svećenik primijetio je da komet kruži oko Mjeseca. Nazvali su ga Božje oko, a označava rođenje curice koja će jednog dana postati majka potomku samog Sotone. Dvadeset godina kasnije, stanovnici New Yorka pripremaju se za proslavu Nove godine i ulazak u novo tisućljeće. U međuvremenu, umirovljeni policajac Jericho Cane (Arnold Schwarzenegger) nakon ubojstva supruge i djeteta nikako ne pronalazi utjehu. Trenutno radi za zaštitarsku tvrtku i čuva bankara s Wall Sreeta, kojeg napadne svećenik Thomas Aquinas (Derrick O'Connor). No bankar nije običan čovjek, on je sam Nečastivi (Gabriel Byrne) koji u 20-godišnjoj Christine York (Robin Tunney) vidi majku svoga sina.

Akcijski triler "Početak kraja" gledajte večeras u 00:50 na RTL-u.