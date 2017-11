Poznata redateljica progovorila o teškom početku karijere

68-godišnja Meyers danas je jedna od rijetkih žena u Hollywoodu koje su poznate isključivo kao redateljice i scenaristice, a gotovo svi njezini filmovi postali su pravi blockbusteri.

No Nancy je vrlo dobro na vlastitoj koži naučila kako počeci u Hollywoodu mogu biti teški. Iako je danas prepoznatljivo holivudsko lice, 70-ih je godina prošlog stoljeća bila prisiljena raditi kao slastičarka u losanđeleskom restoranu Ma Maison kako bi zaradila dovoljno novca za stanarinu i režije.

Meyers je krajem 60-ih diplomirala novinarstvo. Zatim se zaposlila u jednoj televizijskoj kući u Philadelphiji, a 1972. godine preselila se u Los Angeles gdje je radila kao asistent u produkciji poznatog natjecateljskog showa ''The Price is Right''.

''Oduvijek sam željela biti redateljica i scenaristica, no znala sam da me čeka dug put do uspjeha. Kako bih se prehranila, dodatno sam zarađivala izrađujući cheescake po obiteljskom receptu. Susjedima sam plaćala račune za plin, a oni su mi zauzvrat dopuštali da koristim njihove pećnice'', prisjetila se.

Radeći u spomenutom restoranu u Los Angelesu, viđala je brojne poznate ličnosti, a posebno je se dojmio Orson Welles.

''Veliki sam obožavatelj. Uvijek sam se potajno nadala da će odabrati neku moju slasticu pa ćemo započeti razgovor'', prisjetila se.

Sredinom 70-ih scenarist Henry Miller predstavio je Nancy svom najboljem prijatelju Charlesu Shyeru. Godine 1976. njih su dvoje počeli izlaziti i zajedno raditi na scenariju za film ''Vojnikinja Benjamin''. Nakon toga uslijedila je suradnja na filmovima ''Baby Boom'', ''Volim nevolje'' i dvama nastavcima komedije ''Mladenkin otac''.

Meyers je kao redateljica debitirala 1998. godine obiteljskom komedijom ''Zamka za roditelje'', a zatim su se nizali hitovi poput ''Što žene vole'', ''Ljubav nema pravila'', ''Ljubav i praznici'', ''Previše je složeno'' i ''Pripravnik''.

Čak dva spomenuta filma slavne redateljice očekuju vas ovog vikenda u programu RTL-a – ''Zamka za roditelje'' u subotu u 22 sata te ''Ljubav i praznici'' u nedjelju u 21:50.