'Novinar na jedan dan': Bahra je odgovorila na vaša pitanja i otkrila voli li Valtera te što misli o Viliju Berošu

Bahra je prva kandidatkinja koju su čitatelji RTL.HR-a intervjuirali u kampanji 'Novinar na jedan dan'

Kako bi vam vrijeme u izolaciji prošlo brže i zabavnije, RTL.HR vam daje priliku da intervjuirate svoje omiljeno RTL-ovo lice u kampanji pod nazivom 'Novinar na jedan dan'! Ovog tjedna odabrali ste Bahru Zahirović iz 12. sezone 'Ljubav je na selu', koja je ljubav tražila na farmi Valtera Krastića iz Buja.

Bahri smo postavili najzanimljivija pitanja koja ste pisali u komentarima na našoj Facebook stranici, a evo što je odgovorila!

Ivana: Zašto nisi ostala živjeti kod Valtera?

Ja s obzirom na život s Valterom nisam htjela srljati niti nikome naređivati da moram ostati kod njega. S obzirom na njegovo iskustvo prema njegovim izjavama o životu, dopuštam da vrijeme pokaže svoje. A ako i neće dokazati svoje, ja s tim čovjekom želim ostati i dalje prijatelj.

Saša: Bahra, po vašem mišljenju i govoru tijela Vilija Beroša, koliko bi još mogla trajati ova izolacija?

Ja ću reći iskreno da mi se taj gospodin iz stožera jako sviđa zato što je on odgovoran i ozbiljan, savjestan i sve dobronamjerno govori kako bi ljudi ozbiljno shvatili. Mislim da je u jakom, jakom smislu u pravu i da je osoba na mjestu. Po njegovom govoru tijela vidi se da je to osoba iskrena i da iza toga ozbiljno stoji. Ako se ne bude dizao mnogo ovaj broj oboljelih i pozitivnih, mislim da bi to moglo doći kraju tijekom svibnja. To je moje toplo nadanje!

Anna: Koje je tvoje mišljenje o karanteni?

Moje mišljenje o svoj ovoj situaciji je da je sve malo zabrinjavajuće. Svaki dan mislim da svi samo očekujemo što će najaviti i da će nam reći kako više nema oboljelih. Voljela bih da se svi sretno što prije izvučemo iz ovoga i da izađemo iz karantena. Kako nam god je da je, moramo ipak svejedno poduzimati obzirne obaveze.

Tajana: Bahra, bi li se opet prijavila u idućoj sezoni 'Ljubav je na selu'?

Iskreno, ne bih više tražila ljubav putem emisija. 'Ljubav je na selu' mi je ostala u jako lijepom sjećanju, ponosna sam i počašćena. Najljepši trenuci su mi naša druženja i romantično putovanje.

Petra: Jesi li ostala u kontaktu sa Zoricom ili Sandrom nakon showa?

Sa Zoricom sam nakon snimanja na jednom kratkom nivou ostala u kontaktu i čule smo se, sada više ne. A sa Sandrom nisam. Želim i jednoj i drugoj sve najbolje!

Dragana: Voliš li Valtera?

Na sve ove osjećaje našeg poznanstva, gajim jedan dobar prijateljski odnos zato što je taj gospodin zaslužio da ostanemo prijatelji jer nije mi nikakav loš dojam ostavio.

Pravila projekta 'Novinar na jedan dan'

Svakog ponedjeljka ćemo na našoj Facebook stranici objaviti anketu s dvjema osobama koje gledate na RTL-u, a na vama je da odaberete s kojom biste od njih voljeli napraviti intervju.

U utorak ćemo objaviti koga ste odabrali, a zatim trebate smisliti pitanje koje želite postaviti toj osobi. Najbolja pitanja ćemo joj proslijediti.

Na vama je zatim da čekate vikend i na portalu RTL.HR pročitate odgovore na svoja pitanja i doznate ono što vas je zanimalo!

U ponedjeljak krećemo s novom anketom pa #ostanitedoma i postanite novinar na jedan dan!