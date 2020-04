Bada i Toca otkrili s kim su iz 'Superpara' ostali u najboljim odnosima te što rade u izolaciji: 'Nedostaju nam ljudi!'

Za intervju u kampanji 'Novinar na jedan dan' odabrali ste Badu i Tocu, evo što su vam odgovorili!

Blaženka i Tomislav Župan, poznatiji kao Bada i Toca, gledateljima RTL-a predstavili su se u showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' gdje su pokazali svoje kulinarske sposobnosti, ali i kako izgleda njihov brak. Upravo zbog ljubavi i podrške koju pružaju jedno drugome, odlučili su sudjelovati u showu 'Superpar'. Tamo su uživali, a mnogi ostali parovi rekli su kako su mnogo naučili od njih.

Bada i Toca trenutno su u izolaciji, u svom rodnom Slavonskom Brodu, a vrijeme krate finom hranom i šetnjama. Za RTL.HR su rado odgovorili na pitanja čitatelja u kampanji 'Novinar na jedan dan'. Ovo su njihovi odgovori.

Petra: Kako vam se svidjelo sudjelovanje u „Superparu“ i jeste li ostali s kime u kontaktu nakon showa?

Sudjelovanje u „Superparu“ bilo je uistinu nezaboravno iskustvo i nešto za pamćenje. Mislim da se neke stvari mogu doživjeti samo u toj emisiji. Sa svim smo parovima ostali u kontaktu - i putem društvenih mreža, a čujemo se i telefonski. Primjerice, za Uskrs smo se čuli s Janom i Mirom, Davorom i Tinom, koji su bili kod nas na povratku iz Beograda.

Dragana: Jeste li u „Superparu“ imali konkurenciju i tko je to bio?

Kad je bilo riječ o fizičkim zadacima, svi su nam bili konkurencija jer smo mi bili slabiji. No sve smo ostale parove gledali kao konkurenciju samo u tom smislu, nije nam to bilo najvažnije zato što smo istinski uživali u svim zadacima i prepustili se pa kako ispadne. Naravno da si je svatko od natjecatelja želio podebljati budžet, no pobjeda nam nije bila prioritet.

Kristijan: Je li „Superpar“ ojačao vaš brak?

Iskreno, dobro nam je došao „Superpar“. Baš kao što je Enis nedavno objavio na Instagramu, sad su bračni parovi u izolaciji, a mi smo tijekom snimanja showa bili i bez mobitela, televizije, radija… „Superpar“ je učinio neke promjene u našem odnosu, još smo se bolje upoznali u nekim stvarima… Primjerice, kad je Toca pričao o tome kako mu je bilo teško gledati me dok sam bila oduzeta ili neke stvari koje si možda ne bismo rekli u svakodnevnim razgovorima. Sa sigurnošću mogu reći da nas je „Superpar“ još više zbližio.

Nirvana: Što je, po vašem mišljenju, bio ključ pobjede?

Kao što smo već istaknuli, mi smatramo da je ključ pobjede bila fizička izdržljivost, što se najviše i vidjelo u finalnom zadatku. Čim smo vidjeli o čemu je riječ, znali smo da ćemo morati odustati, ali cilj nam je bio da sudjelujemo i probamo proći sva četiri godišnja doba u čemu smo i uspjeli. No kad smo vidjeli da moramo držati tu tešku torbu, znali smo da nemamo šanse.

Emili: Kako se zabavljate u ovo vrijeme kada je glavna teza #ostanidoma?

Najviše kuhamo i jedemo, sigurno smo dobili po tri, četiri kilograma. Kuhamo i za sebe i za druge i u tome istinski uživamo. Znamo da ne možemo promijeniti trenutačnu situaciju i trudimo se ostati vedri.

Noemi: Što vam najteže pada u izolaciji?

Mi se jako volimo družiti i volimo da svi dođu kod nas tako da nam to najviše nedostaje, nedostaju nam ljudi.