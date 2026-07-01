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UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

Budućnost hrvatskog nogometa je tu – upoznajte Mlade Vatrene, elitu Europe i njihove poznate nogometne korijene

Uspjesi seniorske reprezentacije nisu slučajnost, već plod nepresušnog izvora talenata koji se kale u mlađim uzrastima.

RTL.hr
01.07.2026 13:39

Hrvatska U-19 selekcija, popularni Mladi Vatreni, ključna je stanica na putu do vrha, a današnje generacije obiluju ne samo vještinom, već i poznatim nogometnim prezimenima. Ovi mladići karijere grade u nekim od najvećih europskih klubova, nastavljajući putem svojih slavnih očeva i ispisujući nova poglavlja nogometa.

Oreščaninova generacija za Euro 2026.

Izbornik Siniša Oreščanin za Europsko prvenstvo 2026. (UEFA U-19 2026 Euro) okupio je iznimno potentnu momčad. Okosnicu čine igrači iz domaćih klubova, prije svega Dinama i Lokomotive, ali i talenti koji se kale u inozemstvu. Obranu predvodi Ljubo Puljić, stoper koji je iz Bayerna prešao u Atalantu, a uz njega su Dinamov dvojac Noa Mikić i Marko Zebić te Hajdukov Roko Gabrić. Snagu momčadi daju i igrači iz njemačke škole nogometa, poput Kristiana Mandića iz Nürnberga i Karla Mije Šimića, sina bivšeg nogometaša Roka Šimića iz Wolfsburga. U veznom redu ističe se Lovro Chelfi, dragulj koji se brusi u slavnoj Barceloninoj La Masiji. Kreativnost donosi Patrice Čović, sin bivšeg nogometaša i trenera Ante Čovića, koji nastupa za Werder iz Bremena. Njegov brat Maurice također je nogometaš, čime se potvrđuje obiteljski pedigre. Napadačku liniju predvodi Bruno Durdov, sin bivšeg nogometaša Mate Durdova, koji je iz Hajduka osigurao transfer u poljski Górnik Zabrze. Sastav nadopunjuju Ivan Barić iz Osijeka i Luka Vrzić iz Gorice, pokazujući širinu ove talentirane generacije.

Popis igrača i klubova za koje nastupaju jasan je pokazatelj golemog talenta kojim raspolaže hrvatski nogomet. Od Barcelone i Bayerna do Intera i Werdera, mladići su već sada dio europske elite. Prisutnost sinova bivših velikana daje dodatnu romantičnu notu i potvrđuje da se strast za nogometom u Hrvatskoj prenosi s generacije na generaciju.

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2116267 FOTO: Voyo

Mini Vatrene na UEFA EURO U19 možete pratiti na RTL-u 2 i platformi Voyo uživo, a u četvrtak, 2.7. i utakmicu Hrvatska - Italija od 15 sati, kao i u nedjelju, 5.7. utakmicu Srbija - Hrvatska od 17 sati.

Voyo UEFA EURO U19 Nogomet
UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

'Ne mogu vjerovati. Idemo osvojiti Euro!': Mladi Vatreni u totalnoj euforiji uoči velikog polufinala

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