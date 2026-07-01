Budućnost hrvatskog nogometa je tu – upoznajte Mlade Vatrene, elitu Europe i njihove poznate nogometne korijene

Hrvatska U-19 selekcija, popularni Mladi Vatreni, ključna je stanica na putu do vrha, a današnje generacije obiluju ne samo vještinom, već i poznatim nogometnim prezimenima. Ovi mladići karijere grade u nekim od najvećih europskih klubova, nastavljajući putem svojih slavnih očeva i ispisujući nova poglavlja nogometa.

Izbornik Siniša Oreščanin za Europsko prvenstvo 2026. (UEFA U-19 2026 Euro) okupio je iznimno potentnu momčad. Okosnicu čine igrači iz domaćih klubova, prije svega Dinama i Lokomotive, ali i talenti koji se kale u inozemstvu. Obranu predvodi Ljubo Puljić, stoper koji je iz Bayerna prešao u Atalantu, a uz njega su Dinamov dvojac Noa Mikić i Marko Zebić te Hajdukov Roko Gabrić. Snagu momčadi daju i igrači iz njemačke škole nogometa, poput Kristiana Mandića iz Nürnberga i Karla Mije Šimića, sina bivšeg nogometaša Roka Šimića iz Wolfsburga. U veznom redu ističe se Lovro Chelfi, dragulj koji se brusi u slavnoj Barceloninoj La Masiji. Kreativnost donosi Patrice Čović, sin bivšeg nogometaša i trenera Ante Čovića, koji nastupa za Werder iz Bremena. Njegov brat Maurice također je nogometaš, čime se potvrđuje obiteljski pedigre. Napadačku liniju predvodi Bruno Durdov, sin bivšeg nogometaša Mate Durdova, koji je iz Hajduka osigurao transfer u poljski Górnik Zabrze. Sastav nadopunjuju Ivan Barić iz Osijeka i Luka Vrzić iz Gorice, pokazujući širinu ove talentirane generacije.

Popis igrača i klubova za koje nastupaju jasan je pokazatelj golemog talenta kojim raspolaže hrvatski nogomet. Od Barcelone i Bayerna do Intera i Werdera, mladići su već sada dio europske elite. Prisutnost sinova bivših velikana daje dodatnu romantičnu notu i potvrđuje da se strast za nogometom u Hrvatskoj prenosi s generacije na generaciju.