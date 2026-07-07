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UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

Gdje i kada pratiti mlade Vatrene u borbi za veliko finale?

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina, predvođena izbornikom Sinišom Oreščaninom, ostvarila je veliku pobjedu protiv Srbije rezultatom 3:0 te u dramatičnom raspletu u skupini B izborila plasman u polufinale Europskog prvenstva u Walesu

RTL.hr
07.07.2026 15:55

Sljedeća reprezentacija na hrvatskom putu prema finalu je Španjolska, s kojom će mladi Vatreni odmjeriti snage u srijedu, 8.7. s početkom u 17:30, a izravni prijenos utakmice gledajte na platformi Voyo!

Španjolska - Hrvatska UEFA
Španjolska - Hrvatska UEFA FOTO: RTL

Hrvatska je među četiri najbolje europske reprezentacije stigla nakon neviđene drame u posljednjem, 3. kolu grupne faze. Mladim Vatrenima trebala je uvjerljiva pobjeda protiv Srbije, ali i poraz Italije od Ukrajine. Željeni scenarij se obistinio te su naši reprezentativci ostvarili veliki uspjeh i našli se u borbi za najviši plasman. Ujedno su ostvarili i primarni cilj; izravan plasman na Svjetsko prvenstvo U-20, koje će se 2027. godine odigrati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

Ne propustite povijesni nastup mlade hrvatske reprezentacije u borbi za finale protiv Španjolske u srijedu, 8.7. od 17:30 na platformi Voyo! Podržimo mlade Vatrene na putu prema europskom tronu!

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UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

Mladi Vatreni hvataju finale Eura - Hrvatska protiv Španjolske za povijesni uspjeh!

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Mladi Vatreni hvataju finale Eura - Hrvatska protiv Španjolske za povijesni uspjeh!

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