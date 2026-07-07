Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

Mladi Vatreni hvataju finale Eura - Hrvatska protiv Španjolske za povijesni uspjeh!

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina, predvođena izbornikom Sinišom Oreščaninom, ostvarila je veliku pobjedu protiv Srbije rezultatom 3:0 te u dramatičnom raspletu u skupini B izborila plasman u polufinale Europskog prvenstva u Walesu! Sljedeća reprezentacija na hrvatskom putu prema finalu je Španjolska, s kojom će mladi Vatreni odmjeriti snage u srijedu, 8. srpnja s početkom u 17:30, a izravni prijenos utakmice gledajte na platformi Voyo!

RTL.hr
07.07.2026 14:20

Hrvatska je među četiri najbolje europske reprezentacije stigla nakon neviđene drame u posljednjem, 3. kolu grupne faze. Mladim Vatrenima trebala je uvjerljiva pobjeda protiv Srbije, ali i poraz Italije od Ukrajine. Željeni scenarij se obistinio te su naši reprezentativci ostvarili veliki uspjeh i našli se u borbi za najviši plasman. Ujedno su ostvarili i primarni cilj; izravan plasman na Svjetsko prvenstvo U-20, koje će se 2027. godine odigrati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

UEFA -19
UEFA -19 FOTO: RTL

Ne propustite povijesni nastup mlade hrvatske reprezentacije u borbi za finale protiv Španjolske sutra od 17:30 na platformi Voyo! Podržimo mlade Vatrene na putu prema europskom tronu!

voyo uefa u-19 uefa
UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

Gdje i kada pratiti mlade Vatrene u borbi za veliko finale?

UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

'Ne mogu vjerovati. Idemo osvojiti Euro!': Mladi Vatreni u totalnoj euforiji uoči velikog polufinala

Moglo bi te zanimati

Budućnost hrvatskog nogometa je tu – upoznajte Mlade Vatrene, elitu Europe i njihove poznate nogometne korijene

Hrvatska nogometna reprezentacija U-19 na Europskom prvenstvu u društvu Ukrajine, Italije i Srbije!

Gdje i kada pratiti hrvatske mini Vatrene protiv Španjolske?

Tko ne bi preživio 24 sata bez interneta? Mladi Vatreni dali hit odgovore

Gdje i kada pratiti susret hrvatskih mini Vatrenih protiv Estonije?

Pravila kreativnog natječaja: VOYO x UEFA U17 darivanje plišanca Hrvatska

Pročitaj na Net.hr
Borba s drogom, alkoholom i demonima: Ovo su najšokantnija izdanja legendarne Amy Winehouse
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde