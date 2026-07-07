Mladi Vatreni hvataju finale Eura - Hrvatska protiv Španjolske za povijesni uspjeh!

Hrvatska je među četiri najbolje europske reprezentacije stigla nakon neviđene drame u posljednjem, 3. kolu grupne faze. Mladim Vatrenima trebala je uvjerljiva pobjeda protiv Srbije, ali i poraz Italije od Ukrajine. Željeni scenarij se obistinio te su naši reprezentativci ostvarili veliki uspjeh i našli se u borbi za najviši plasman. Ujedno su ostvarili i primarni cilj; izravan plasman na Svjetsko prvenstvo U-20, koje će se 2027. godine odigrati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.