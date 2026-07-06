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UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

'Ne mogu vjerovati. Idemo osvojiti Euro!': Mladi Vatreni u totalnoj euforiji uoči velikog polufinala

Hrvatska U19 nogometna reprezentacija plasirala se u polufinale

RTL.hr
06.07.2026 09:15

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Walesu zahvaljujući 3-0 pobjedi protiv Srbije u susretu zadnjeg kola skupine B.

UEFA -19
UEFA -19 FOTO: RTL

"Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za cijeli stožer, direktore i ljude koji su oko nas. Veliki uspjeh za našu zemlju. Previše još emocije rade, vjerovali smo i nakon prve utakmice. Možda boljeg scenarija od ovoga nema. Sad se treba proveseliti, ali već sutra je novi dan i moramo razmišljati o srijedi i polufinalnoj utakmici", rekao je nakon utakmice izbornik Siniša Oreščanin za službenu stranicu HNS-a.

"Govorili smo i prije, kad sam pokušao zaštititi dečke nakon prve utakmice – ovo je generacija koja je od prvog dana pokazala da je spremna i da ima nešto drugačije. Presretni smo!", istaknuo je Oreščanin.

Siniša Oreščanin
Siniša Oreščanin FOTO: Vjeran Zganec Rogulja - PIXSELL

Strjelac prvog gola protiv Srbije Lovro Chelfi nije skrivao zadovoljstvo: "Dojmovi su fantastični, ne mogu vjerovati! Naš golman je govorio čuda su moguća' i ostvarili smo to. Brzo smo zabili taj gol i odlično odigrali utakmicu, baš sam ponosan na dečke. Odlična utakmica i evo idemo u polufinale protiv Španjolske. Dat ćemo sve od sebe i idemo osvojiti Euro!"

Ne propustite povijesni nastup mlade hrvatske reprezentacije u borbi za finale protiv Španjolske u srijedu, 8.7. od 17:30 na platformi Voyo! Podržimo mlade Vatrene na putu prema europskom tronu!

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UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

Mladi Vatreni hvataju finale Eura - Hrvatska protiv Španjolske za povijesni uspjeh!

UEFA U-19 2026 polufinale: Španjolska - Hrvatska

Budućnost hrvatskog nogometa je tu – upoznajte Mlade Vatrene, elitu Europe i njihove poznate nogometne korijene

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