'Ne mogu vjerovati. Idemo osvojiti Euro!': Mladi Vatreni u totalnoj euforiji uoči velikog polufinala

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Walesu zahvaljujući 3-0 pobjedi protiv Srbije u susretu zadnjeg kola skupine B.

"Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za cijeli stožer, direktore i ljude koji su oko nas. Veliki uspjeh za našu zemlju. Previše još emocije rade, vjerovali smo i nakon prve utakmice. Možda boljeg scenarija od ovoga nema. Sad se treba proveseliti, ali već sutra je novi dan i moramo razmišljati o srijedi i polufinalnoj utakmici", rekao je nakon utakmice izbornik Siniša Oreščanin za službenu stranicu HNS-a.

"Govorili smo i prije, kad sam pokušao zaštititi dečke nakon prve utakmice – ovo je generacija koja je od prvog dana pokazala da je spremna i da ima nešto drugačije. Presretni smo!", istaknuo je Oreščanin.