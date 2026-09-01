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Mara Uštipak iz 'Večere za 5' uživa na moru: 'Ne znaju morski psi što ih čeka'

Mara Uštipak ponovno je nasmijala svoje pratitelje na Instagramu. Poduzetnica iz Sinja, koju je šira publika upoznala kroz RTL-ovu 'Večeru za 5', objavila je fotografiju s broda, uz more u pozadini, i sve začinila porukom u svom stilu

RTL.hr
01.09.2026 15:34

Mara Uštipak iz 'Večere za 5' na Instagram je profilu pokazala kako uživa u ljetu. "Ne znaju morski psi što ih čeka", napisala je Mara uz fotografiju, a potom dodala i: "Približavanje na vlastitu odgovornost." Duhovita objava brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pozitivne reakcije

Među komentarima nije nedostajalo komplimenata, a jedan joj je pratitelj poručio: "Ajme Mare nisi dobra nego predobra..." Sudeći prema reakcijama, Mara je još jednom pogodila raspoloženje svoje publike.

Mara Uštipak, pravim imenom Marija Vučković, poznata je kao poduzetnica koja je od prodaje uštipaka izgradila prepoznatljiv posao i vlastiti brend. Upravo po uštipcima dobila je i nadimak po kojem je danas mnogi prepoznaju.

Mara, Večera za 5
Mara, Večera za 5 FOTO: RTL

Uz poslovnu priču, Mara je publiku osvojila i neposrednošću, humorom i energijom, što redovito pokazuje i na društvenim mrežama. A njezina posljednja morska objava još je jedan dokaz da se dobro zabavlja i da zna kako privući pažnju svojih pratitelja.

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448

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Večera za 5

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