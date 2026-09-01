Mara Uštipak iz 'Večere za 5' uživa na moru: 'Ne znaju morski psi što ih čeka'

Mara Uštipak ponovno je nasmijala svoje pratitelje na Instagramu. Poduzetnica iz Sinja, koju je šira publika upoznala kroz RTL-ovu 'Večeru za 5', objavila je fotografiju s broda, uz more u pozadini, i sve začinila porukom u svom stilu

icon-close

Mara Uštipak iz 'Večere za 5' na Instagram je profilu pokazala kako uživa u ljetu. "Ne znaju morski psi što ih čeka", napisala je Mara uz fotografiju, a potom dodala i: "Približavanje na vlastitu odgovornost." Duhovita objava brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Pozitivne reakcije

Među komentarima nije nedostajalo komplimenata, a jedan joj je pratitelj poručio: "Ajme Mare nisi dobra nego predobra..." Sudeći prema reakcijama, Mara je još jednom pogodila raspoloženje svoje publike. Mara Uštipak, pravim imenom Marija Vučković, poznata je kao poduzetnica koja je od prodaje uštipaka izgradila prepoznatljiv posao i vlastiti brend. Upravo po uštipcima dobila je i nadimak po kojem je danas mnogi prepoznaju.

icon-expand icon-close icon-close Mara, Večera za 5 FOTO: RTL