tajne isplate Zataškavanje, seks skandal, moguća zatvorska kazna: Direkt o Trumpu, prvom američkom predsjedniku s optužnico...

Dati novac porno zvijezdi s kojom si spavao kako bi to sakrio od svoje žene, to nije zločin u SAD-u. Novac za Stormy Daniels nije zločin. Prikriti taj novac je prekršaj. Ali ako je to napravljeno da bi se prikrio veći zločin izborne prevare odnosno prevare doprinosa kampanji, to je kazneno djelo”, kaže politolog Cody MyClain Brown