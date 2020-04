Hrvatica iz trenutno najvećeg žarišta na svijetu za RTL.hr: 'Pandemija je uspavala grad koji nikad ne spava'

Nakon Švedske, Irske, Njemačke i Čilea, serijal o Hrvatima u svijetu u doba korone odlazi u SAD, u New York

Nakon što se Sjedinjene Američke Države brzo su preuzele primat po broju slučajeva zaraze koronavirusom u svijetu. Od više od dva i pol milijuna potvrđenih slučajeva Covida-19 u svijetu, u SAD-u ih je već gotovo 800 tisuća, od čega je gotovo 250 tisuća samo u New Yorku koji je tako postao najveće žarište epidemije u svijetu.

Nikolina Čubrić iz Pirovca u New Yorku živi već 14 godina. Došla je na praksu 2006. godine nakon druge godine završenog fakulteta na američkom collegeu u Dubrovniku, no praksa od 18 mjeseci produžila se, govori za RTL.hr, na evo već 14 godina.

"Tu sam završila fakultet, magisterij i započela karijeru. Trenutno radim za Britansku gospodarsku komoru (BritishAmerican Business) i uskoro će se navršiti šest tjedana kako radim od kuće", kaže nam.

"Imam veliku sreću da imam posao koji je moguće raditi na daljinu i barem imati sigurnost primanja i zdravstveno osiguranje. Inače jako volim putovanja, ali sam zbog panedmije morala nekoliko otkazati. Imam karte za Hrvatsku za kraj osmog mjeseca i još se nadam da će se do onda stvari normalizirati", govori u razgovoru Nikolina.

Svi već znaju nekoga tko je zaražen

Kaže da s obzirom da se Covid-19 rapidno širi, u New Yorku gotovo svi već imaju na desetke prijatelja ili poznanika kojima je bolest dijagnosticirana i koji se trenutno oporavljaju. "Od prijatelja koji su zaraženi čujem da se svi bore s klasičnim simptomima: visoka temperatura, glavobolje, malaksalost i otežano disanje. Svi su u dobi od 30-50 godina tako da je svima rečeno da ostanu kod kuće i ne dolaze u bolnice. U Americi se jako puno ljudi dijagnosticiralo preko telefona i zamolilo ih se da ostanu kod kuće u samoizolaciji. New York je inače glasan grad, ali zadnjih mjesec dana se zvuk sirena čuje svakih pola sata."

Tihi New York

"Grad New York je trenutno najveće žarište koronavirusa na svijetu i ova pandemija je preko noći uspavala grad koji nikad ne spava. Prije mjesec dana zatvoreni su svi poslovi koji se smatraju non-essential, dakle koji nisu bili nužni. Trenutno su otvorene ljekarne, neki restorani (ali samo za dostavu), praonice odjeće i supermarketi. Trenutno nema ograničenja za kretanje po gradu, tako da su, kad je dan lijep, parkovi u gradu New Yorku puni, uz to da naravno svi nose maske i pokušavaju se distancirati koliko je moguće. Putovanja unutar Amerike su dozvoljena i još uvijek nema nikakvih zabrana", opisuje nam Nikolina situaciju.

"Iako je u početku kao i svugdje i ovdje nestajalo toalet papira i police kruha i lijeka su često bile prazne, polagano se sve vratilo u normalu i supermarketi su puni proizvoda tako da ja u nabavku idem svakih nekoliko dana bez nekih pretjeranih panika i kupovanja na veliko."

"Upravo mi je jučer prijatelj iz Los Angelesa kazao da je u Kaliforniji nestašica jaja pa se karton od 12 jaja plaća i $18 dolara (110 kuna)."

"U kvartu je zanimljivo da se iz restorana uz dostavu hrane može naručiti i alkohol. Jako često vidim u kvartu restorane gdje se ispred skupi po desetak ljudi i svi piju pića iz plastičnih čaša za dostavu (iako je to u NY ilegalno). Svi su druženja naravno prebacili i na virtualne platforme s nekoliko aplikacija za "kućne partije" koji su popularni vikendom", priča nam Nikolina.

Strašan rast nezaposlenosti

"Nevjerojatno je koliko je industrija u New Yorku preko noći prestalo postojati i koliko je prijatelja ostalo bez posla. Neki su danima pokušavali doprijeti do operatera i prijaviti se na burzu rada da bi imali bar nekakva primanja. Kongres je nedavno izglasao najveći paket ekonomske pomoći u američkoj povijesti. Stvara se ogroman pritisak na državu da ili izglasa još jedan val financijske pomoći ili da krene otvarati ekonomiju.

"Javni prijevoz u New Yorku još uvijek radi, ali vozi po blagdanskom rasporedu. Trenutno su zatvorene sve škole i fakulteti do kraja školske godine i jedna od velikih tema je kako početi otvarati ekonomiju i vraćati ljude na posao kad nema škola ni vrtića koji bi se brinuli za djecu dok roditelji rade."

"Svaka savezna država, tj. njen guverner je odgovoran za otvaranje ekonomije svoje države i raspored po kojem će se to događati. New York je vjerojatno najteža država za otvaranje jer je jako teško naći način da milijuni ljudi dođu na posao na siguran način uz držanje socijalne distance", govori nam Nikolina.

Brzi odgovor zdravstva

New York je jako brzo izgradio smještajne kapacitete za pacijente, smatra Nikolina. "Sve bolnice morale su povećati svoje kapacitete za prijem pacijenata za 50 posto. Uz to je federalna vlada premijenila konferencijski centar Javits u prostor za prijem 2500 pacijenata te je doveden brod američke ratne mornarice "Comfort" s dodatnih 1000 ležaja."

Međutim, ističe i da su neke državne bolnice prošle puno lošije od privatnih. Sustav nabave opreme, naime, nije centraliziran tako da se jako puno bolnica moralo samo snalaziti kako dobiti i naći dodatnu opremu, često po cijeni i 10 puta većoj od tržišne.

Prvi puta u povijesti zdravstvena skrb za sve, ali...

"Neke bolnice su u početku imale velike manjke opreme te je medicinsko osoblje prosvjedovalo protiv uprava svojih bolnica. Iako veliki broj Amerikanca nema zdravstveno osiguranje, federalna je vlada osigurala sredstva kojima će se pokrivati zdravstveni troškovi svih zaraženih koronom. To je prvi put da je vlada izglasala zdravstvo za sve, ali isključivo samo za jednu bolest", govori nam.

Čini se da je New York prošao najgore i da se krivulja počinje ravnati, govori Nikolina. "Imam nekoliko prijatelja koji su liječnici i upravo sam razgovarala s Vafom Tabatabaie koja je endokrinolog u bolnici Montefiore. Kaže da ima dobrih vijesti, da je broj pacijenata koji dolaze na hitnu drastično pao i da se fokus zdravstvene zajednice polako okreće prema tesitranju i izgradnji kapaciteta za testiranje na antitijela", kaže Nikolina.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo je odlučio da neće čekati pomoć Trumpa i federalnih vlasti, već da će izgraditi lokalnu infrastrukturu za razvoj testova. "U Vafinoj bolnici je situacija s opremom stabilna i polagano počinju proces vraćanja nekih od prostorija dodatnih kapaciteta natrag u njihovu primarnu funkciju", kaže Nikolina koja dodaje da su njezina prijateljica liječnica i ostali doktori uočili da je koronavirus uzrokovao velik postotak oštećenja bubrega te je većina bolnica u New Yorku imala manjak opreme za dijalizu.

