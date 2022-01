Počastite svoje nepce novim okusima: Isprobajte što nude najbolji restorani uz ovu posebnu ponudu u siječnju

Ne da vam se kuhati, a iako su blagdani prošli vama još nije dosta vrhunskih gastro užitaka? Wolt upravo za sve gurmane sprema posebno iznenađenje – tjedan besplatne dostave za najbolje ocijenjene restorane.

U posljednje dvije godine koju je uvelike oblikovala pandemija, mnogo smo manje izlazili u restorane nego što je to bio slučaj u ranijim godinama. No to nipošto ne znači da smo se tijekom te dvije godine bili spremni u potpunosti odreći sve te izvrsne hrane koje pripremaju vrsni gastro znalci, primjerice sočnih burgera, još uvijek pomalo egzotičnih azijskih okusa ili pak „prave“ pizze kakvu znaju ispeći samo ponajbolji pizza majstori. Tu je uskočio Wolt, servis za dostavu koji je kroz svoju aplikaciju omogućio da nam naša omiljena jela iz najdražih restorana brzo i pouzdano stiže na kućnu adresu.

Kako su i tijekom cijele protekle godine Woltovci imali pune ruke posla u svih 11 gradova u Hrvatskoj u kojima je dostupna usluga njihove dostave, Wolt je ponovno ove godine objavio dobitnike Wolt Awards, restorane koji su se kroz podatke dobivene putem aplikacije pokazali kao najbolji. Wolt Awards se dodjeljuje već drugu godinu zaredom, i to u različitim kategorijama, pa je tako Wolt Awards 2021. dodjeljivan u sljedećih šest kategorija: Burgeri, Grill, Asian Fusion, Pizza, Deserti i Ostalo.

Pobjednici Wolt Awards u Hrvatskoj za prošlu godinu

Pobjednici su odabrani na temelju statističkih podataka, i to prema tri kriterija: ocjene korisnika, vremena pripreme i postotka odbijenih narudžbi, a u izboru su sudjelovali restorani iz svih gradova. Naravno, pritom se uzima u obzir i lokacija pa su tako pobjednici iz pojedinih kategorija proglašeni za svaki grad u kojem posluju, odnosno na području na kojem se može naručiti dostava jela s njihovih menija.

Tako su primjerice u kategoriji Burger u Zagrebu korisnici aplikacije najboljim ocijenili Mek Per's, u Splitu je najviše izvrsnih ocjena korisnika dobio Toto's Burger Bar, u Rijeci je broj jedan prema ocjenama korisnika bio Fast Food Goonies, u Osijeku je pobjedu odnio Hamburgilla, korisnici aplikacije iz Zadra najboljima su ocijenili burgere iz Burger&More, dok je u Puli u kategoriji Burgeri ocijenjen Fast Food Green.

U kategoriji Grill Zagrepčani su protekle godine bili najzadovoljniji okusima, brzinom i pouzdanošću Pivnice Budweiser Trešnjevka, u Splitu je pobjednik Grilla bio Bakra Steak & Pizza Bar, korisnici Wolta iz Osijeka su najviše uživali u dostavi grill jela iz restorana Rustika, u Zadru se najviše guštalo u jelima s grilla koje priprema Zara Vita, u Velikoj Gorici je pobjedu odnio Banus Grill, a u Slavonskom Brodu prvo mjesto u toj kategoriji uvjerljivo je odnio Grill Stara Kola.

Što se tiče kategorije Asian Fusion, rezultati aplikacije Wolt su pokazali da su u Zagrebu u primamljivim okusima azijske kuhinje koje priprema Umami Horvaćanska, a Splićane je začarala azijska jela koju rade Chinese Food Joker i Biberon Sushi. U Rijeci, korisnici Wolta su najviše uživali u istočnjačkim zalogajima koje je pripremao Wok’abilly, dok je u Puli pobjedu u toj kategoriji odnio Noy asian cuisine & bar.

U kategoriji Pizza, korisnici Wolta iz Zagreba Duksa Maksimir, za Splićane je pizza iz dostave najbolja kad se naručuje iz Pizzeria Galija, protekle godine Riječane je osvojila Pizza Galileo, a u Osijeku se kao broj jedan pizza iz dostave pokazala ona naručena iz Pizzeria La Rosa. Ljubitelji pizze iz Zadra koji su svoje najdraže jelo naručivali preko Wolta najzadovoljniji su bili pizzama koje su im stigle iz pizzerije Pizzara, u Rijeci je najbolja dostavna pizza putem Wolta bila pizza koju priprema Pizzeria In Forno, dok je u Zaprešiću to laskavo priznanje osvojila Xanadu Pizza & Bar.

Korisnici Wolta vole se kod kuće zasladiti i profesionalno pripremljenim desertima. Tako su ove godine prema kriterijima Wolt Awardsa pobjednici u kategoriji Deserti u Zagrebu bile Činkice Špansko, a u Splitu su najfinije slastice su stizale iz Borgo Knedla Bar. U Osijeku, najslađi zalogaji putem Wolta dolazili su iz Gold By Waldinger, a najviše korisnika Wolta u Zadru uživalo u desertima koje priprema Slatka Tajna.

U ostalim kategorijama, Zagrepčani su u protekloj godini najviše uživali u okusima jela koje su im preko Wolta stizala iz Good Food Teslina i restorana Bakin Čušpajz, a u Splitu najviše su oduševila različita jela naručena putem Wolta iz Fast food Popaj. U kategoriji Ostalo, u Osijeku su najzadovoljniji bili delicijama spremljenima u Rocher Caffe, Riječani su protekle godine bili najzadovoljniji jelima naručenima iz Rio Kebab, a stanovnici iz Velike Gorice najviše su guštali u jelima koja su stizala iz Fork Restoran & Bar.

Treba istaknuti da će svi restorani - pobjednici Wolt Awardsa dobiti i nagrade jer će Wolt pobjedničkim restoranima omogućiti potpuno besplatnu dostavu, i to u razdoblju od 17. do 23. siječnja ove godine. Samim time, ovo je izvrsna prilika korisnicima da po još povoljnijim cijenama uživaju u svojim omiljenim jelima iz najbolje ocjenjenih restorana u toplini vlastitog doma. Osim toga, ovo može biti idealna prilika za malo gastronomskog eksperimentiranja.

Dobitnici Wolt Awardsa kao pouzdani gastro vodič

Primjerice, zašto ne biste iskoristili ovo razdoblje za isprobavanje nešto drugačije delicija i umjesto omiljene pizze kušali zanimljiva i sve popularnija jela azijske kuhinje? Pritom vam lista restorana dobitnika Wolt Awordsa može poslužiti kao pouzdani orijentir kada je u pitanju otkrivanje novih restorana i njihove ponude. Sama ideja Wolt Awardsa je promovirati vrhunsku restoransku hranu u kojoj možete uživati kod kuće.

Ako se još uvijek niste uvjerili u sve prednosti Woltanja, sada je pravi trenutak da to učinite, jer kako smo već naveli, pobjednici Wolt Awardsa u razdoblju od 17. do 23. siječnja imaju besplatnu dostavu. Sama aplikacija Wolt je vrlo intuitivna i jednostavna za snalaženje. Aplikaciju besplatno preuzmete s Apple Store ili Google Play trgovine, odaberete grad u kojem se nalazite i pred vama se otvara širok spektar raznovrsne ponude kulinarskih čarolija različitih restorana – Woltovih partnera.

