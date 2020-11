Razmišljate li već o poklonima? Približava se sezona blagdanskog darivanja, evo ideje koja će se svidjeti baš svima

Izvukli smo kapute, na Tik Toku pregledali stotine videa na kojima u pozadini svira “All I Want for Christmas Is You”, a u dućanima opet možemo kupiti čokoladnog Svetog Nikolu. Sve to postao je više nego očiti znak da je vrijeme za kupovinu poklona kako ne bi gledali film “Kako je pandemija ukrala Božić”.

S obzirom na pomalo drugačije božićne blagdane 2020., božićni šoping nikada do sada nije bilo poželjnije obaviti ranije. Gužve u centrima i klasičan prosinački kaos ne samo da će vas lako dovesti do ludila već će vas možda i ostaviti bez poklona. Popusti su u punom zamahu, tako da je vrijeme da razbijete svoju božićnu kasicu i razmazite vašu posebnu osobu – bila ona šminker, geek ili buduća rock zvijezda.

Pri tome je najvažnije pitanje što zapravo kupiti, a da su šanse za pogrešku ravne nuli.

Znamo da u 2020. nećemo razmišljati o super cipelama koje nećemo moći nositi po kul eventima, kao ni o putovanjima koja će nam po 10-i put otkazati. Unatoč tome želimo naći poseban poklon koji će biti baš stvoren za voljenu osobu.

Pitanje što odabrati tako vrlo jednostavno pada na tehnologiju koju svatko od nas koristi na svoj individualan način. Čak i kada smo razdvojeni zahvaljujući raznim gadgetima ostali smo povezani, a mnogi od nas potrošili su sate ne bi li preko video calla razgovarali s prijateljima i obitelji. Oni koji su počeli raditi od doma pronašli su vrijeme za fotografiranje svojih slastica i skupljanje lajkova na Instagramu, dok su drugi rasturali Tik Tok Challenge. Tako da je dobra kamera zapravo trebala baki, mlađem bratu, sestrični koja je upravo diplomirala i nećakinji koja sanja o tome da postane influencerica.

Iz tog razloga ne možemo si zamisliti bolji božićni poklon od nekog mobitela, a mi smo kao idealan izabrali Samsung Galaxy S20 FE za kojeg i popularni influencer i zvijezda filma “Ideš?, Idem!” – Vid Juračić kaže kako osim brutalne kamere ima i bateriju koja drži “kao luda” što je njemu samom kada putuje i radi preko mobitela najbitnija stvar.

Mobitel dolazi u čak šest boja – nebesko crvena, nebesko narančasta, nebesko ljubičasta, nebesko zelena i nebesko plava, tako da i kada je u pitanju izgled, mobitel lako može odražavati osobnost osobe kojoj je namijenjen.

Isto tako ima profesionalnu trostruku kameru i 32 MP prednju kameru, uz što je neizbježan veliki prostor za pohranu koji ovo tehnološko čudo ima.

Baš kao što je i Vid kazao, opremljen je dugotrajnom baterijom od 4500 mAh što je bitno svima koju su po cijele dane u akciji sa svojim mobitelom. A ako ciljate i poklon za gejmera, nećete pogriješiti s ovim mobitelom s odličnim performansama za rasturanje u igricama.

No kako ne bi ostali samo na riječima je Vid svojim followerima snimio video s mobitelom Galaxy S20 FE ne bi li pokazao kako kamera funkcionira na djelu.

Sada kada smo vidjeli kako on zapravo radi, moramo zaključiti kako je ovo san za sve željne dobre fotografije, ali i izdržljivosti i beskompromisnosti kada je u pitanju baterija, memorija, funkcionalnost ali i izgled.

I što je najbolje trenutno za jedan poklon dobivate zapravo dva. U tijeku je posebna ponuda gdje uz kupnju Samsung Galaxy S20 FE pametnog telefona na poklon dobivate Galaxy Watch 46mm. Promocija traje do 22.11.2020. ili do isteka zaliha.

Čini se kako nam ove godine ni Grinch ni korona neće ukrasti Božić.

Sadržaj kreirao RTL Digital u suradnji s partnerom Samsung Hrvatska.