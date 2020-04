Hrvatica iz dalekog Čilea za RTL.HR: 'Kazne oboljelima za kršenje karantene su do 55.000 eura'

Hrvatica iz Čilea opisuje kako izgleda karantena u gradu u kojem su neki privatnim helikopterima pokušali otići na obalu za Uskrs

Svi već znamo kako izgleda život u vrijeme koronavirusa u Hrvatskoj, no u serijalu o Hrvatima u svijetu u doba korone porazgovarali smo s našim sunarodnjacima koji žive izvan granica i koji su nam opisali kako izgleda svakodnevica u zemljamama u kojima trenutačno žive. U prošlom nastavku posjetili smo Švedsku, a ovaj put idemo u Čile.

Ta južnoamerička zemlja s malo manje od 18 milijuna stanovnika u ovom trenutku bilježi manje od 10.000 zaraženih i 116 potvrđenih smrtnih slučajeva od koronavirusa.

Ivana Jelinčić-Atkinson godinama živi u toj dalekoj zemlji, a za RTL.hr je ispričala kakva je situacija ondje s obzirom na pandemiju koja je zahvatila cijeli svijet.

"U Čileu je zabilježen prvi slučaj zaraze koronavirusom u Santiagu. Bilo je to 3. ožujka. Prema službenim informacijama, radilo o osobi koja se vratila s proputovanja po Aziji. Zatim se pojavio slučaj u jednoj privatnoj školi koja je ubrzo nakon toga zatvorena”, kaže nam Ivana i pojašnjava kako se taj slučaj zaraze poklopio s vremenom kada je nastava trebala početi u svim školama i na fakultetima.

Naša sugovornica i njen pogled u svijet trenutno

No, ubrzo su obrazovne institucije samoincijativno odlučile preduhitriti epidemiju tako što su se zatvorile i pokrenule online nastavu.

Mjere za 100.000 zaraženih

"18. ožujka vlada je donijela odluku o zatvaranju granica, a tjedan dana poslije i uvođenje policijskog sata u trajanju od 22 sata navečer do 5 sati ujutro kada je broj zaraženih naglo porastao na 922. Ministar zdravstva, Jaime Mañalich je tih dana čak spominjao i mogućnost da broj zaraženih dosegne i do 40.000 u travnju. No, na sreću, krivulja koja je prvih dana bila u porastu jednakim tempom kao i u

Španjolskoj, ipak je uz restriktivne mjere uspjela doći do linearnog porasta iako je vlada navodno spremna i na 100.000 oboljelih. No naravno, teško je ikome predvidjeti kako će se pandemija razvijati za koji mjesec kada ovdje počnu zimski dani", govori Ivana.

Istaknula je kako su do sada službeno zabilježena 9252 slučaja oboljelih u Čileu (3621 izliječeni i 116 umrlih) od kojih je najviše u Santiagu ili tzv. Metropolitanskoj regiji koja ima sedam milijuna stanovnika.

Zaraza se proširila u zemlji koja je duža od 4500 km.

"Za sada je nekih pet općina u općoj karenteni u Santiagu i pet u regiji", otkriva Ivana.

Potpuna izolacija, dozvole za izlazak iz kuće

Santiago je inače podijeljen na nekoliko općina koje imaju svaka svog gradonačelnika. Najveći broj slučajeva je upravo u istočnom dijelu grada koji je u obaveznoj izolaciji, a u kojem stanuje i naša sugovornica.

"Taj dio je ujedno glavni poslovno-rezidencijalni dio Santiaga. Upravo su odavde krenuli prvi slučajevi s obzirom na to da velika većina ljudi koja živi ovdje putuje, što u poslovne što u privatne svrhe, u SAD, Europu i Aziju. Joaquín Lavín, naš gradonačelnik općine Las Condes, uz ostale gradonačelnike žarišnih područja, u pozitivnom smislu, vršio je pritisak na vladu da se donese odluka o obaveznoj izolaciji kako bi se zaustavilo širenje zaraze po drugim dijelovima grada te čitav niz drugih pravodobnih mjera", pojasnila je.

"Recimo, za izlazak moramo zatražiti online dozvolu od policije, koju se može dobiti samo u svrhu odlaska u supermarket, ljekarnu ili bolnicu i to do dva puta tjedno. Jedino to je u principu i otvoreno. Naravno, neki ipak moraju ići na posao kako ne bi došlo do totalnog kolapsa sustava pa stoga gradski metro redovito provodi dezinfekcijske mjere. Postavljene su termokamere na stanicama u Las Condesu. Gradonačelnik je uveo i sanitarno-dezinfekcijske tunele te se i ulice dezinficiraju. Policija i vojska i dalje surađuju po pitanju nadzora drže li se stanovnici mjera", dodaje Ivana.

Drakonske kazne

Odluka o obaveznoj izolaciji je podložna promjenama svaki tjedan s obzirom na situaciju. Tako se, primjerice, nekima ukida, a uvodi u novim žarišnim dijelovima grada.

Kazne za kršenje karentene osoba oboljelih od koronavirusa dosežu i do, preračunato, 55.000 eura, a za ostalo stanovništvo koje ne poštuje trenutne restrikcije kretanja, do 2800 eura.

"Sudeći po nedavnom odlasku u supermarket nakon dva tjedna, rekla bih da se ljudi pridržavaju propisanih mjera. Svi drže dva metra udaljenosti u redu i nose maske. Na ulazu u trgovinu svakome dezinficiraju ruke i kolica. Ulice su puste, a sa susjedima svaku večer plješćemo u čast medicinskom osobolju i svima koji vode brigu o nama u ovom kriznom periodu", priča Ivana.

Helikopterima pokušali pobjeći na obalu za Uskrs

Međutim, ističe kako su u nekim regijama i dijelovima Santiaga pojedinci i dalje dosta opušteni.

"Ima izoliranih incidenata poput onoga kada je neki dan žena od 63 godine, i to liječnica oboljela od koronavirusa, ušla u supermarket, zatim partyja u susjedstvu na kojem je bila i jedna zaražena osoba, mladića koji je na jugu Čilea zarazio ostale u teretani te onih koji su za Uskrs pokušali autima i privatnim helikopterima pobjeći na obalu", otkriva Ivana i dodaje kako misli da se Čile, barem za sada, ipak dobro nosi s pandemijom. No, vrijeme će pokazati.

"S obzirom na to da godinama živim izvan Hrvatske i da sam i rođena na Novom Zelandu, nije mi strano izbivati iz Hrvatske. Uostalom, Čile je postao moj dom. No, s obzirom na to da mi roditelji i brat sada žive u Hrvatskoj, kao i mnogobrojna draga rodbina i prijatelji, tješi me to da Hrvatska iznimno dobro postupa u ovoj krizi i da u slučaju zaraze, zdravstveni sektor vodi brigu o svim građanima jednako. Naime, u Čileu premda postoje državne bolnice, uvelike ovisimo o privatnim klinikama i vrlo visokih iznosima osiguranja po pitanju kvalitetnog liječenja. S druge strane, sada kada smo svi kod kuće, imamo i priliku za češće komunicaranje pa jedni drugima i na taj način možemo dati međusobnu potporu i razvedriti trenutno globalno sivilo”, zaključuje Ivana Jelinčić-Atkinson iz dalekog Čilea.

