Krenula teška bitka za svakog gosta: 'Od 15. ožujka do danas imali smo jednu rezervaciju'

Vlasnici apartmana i hotela pripremili su zaštitnu opremu, dezinficijense, sve uredili, no rezervacija nema… Agenciji koja na Pagu iznajmljuje stotinu apartmana javili su se tek jedni jedini gosti iz Francuske. Oni koji imaju klubove na Zrću već su spremni za najcrnji scenarij - potpuno propalu sezonu.

Ovisno koga se pita, pad prihoda procjenjuje se od 65 pa do 80 posto. Riječ je o desecima milijardi kuna o kojima Hrvatska ovisi. I zato je već krenula bitka za svakog gosta.

Na jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija zasad je tiho i pusto. Novalja je bez ljudi, Zrće bez partyja.

"Da ovaj razgovor vodimo na isti dan prije godinu dana, Novalja bi bila puno veselija i puno življa i svega bi bilo, sve otvoreni kafići, restorani, sve bi bilo već u pogonu", kaže iznajmljivač Miljenko Dabo.

"U ovom trenutku mi bismo bili puni, hotel i restoran bili bi popunjeni", dodaje ugostilje Boris Šuljić.

Kao i u svakom drugom turističkom mjestu, Covid-19 je napravio svoje. Miljenko Dabo, poput mnogih drugih privatnih iznajmljivača obnovio je apartmane i u njih uložio sve što ima.

"Komplet sve novo, sve novo. Od keramike, kupaone, namještaj u sobama, televizija, sve je novo, parkete smo nalakirali nanovo. Sve što smo imali smo potrošili. I sada ćemo vidjeti, što Bog da", rekao nam je Dabo.

Prvi gosti trebali su stići u ožujku, a srpanj i kolovoz bili su gotovo do kraja popunjeni. Sada se pripremaju za sezonu, ali ni sami ne znaju što očekivati.

"Prije Covida, lani je bilo sjajno. Super. Problema nismo imali nikakvih, bili smo jako zadovoljni. Imali smo puno rezervacija, sada samo dvije, jedna u sedmom i jednu u osmom mjesecu", priča Dabo.

I dok čekaju, prilagođavaju se novoj normalnosti.

"A oprezni smo, imamo malu djecu, imamo unuke, malu od pola godine, ovaj drugi ima dvije i pol. I babu od 100 godina skoro. Tako da nije lako, moramo biti oprezni jer je zdravlje najvažnije", rekao je Dabo.

Nevolja specifična za Novalju jest to da su većina turista partyjaneri, a klubovima se ne piše dobro. Također, u kolovozu, najbrojniji gosti su Talijani.

"A ove godine ne vjerujem da će itko doći, to je sve… Oni su baš u onom najgorem dijelu. Ja sam s njima razgovarao, svi su OK. Ali su u kući, ne izlaze nikuda. Kažu da će se javiti kada vide kakva će biti poslije situacija", ispričao je Miljenko Dabo.

Ostalo dva posto rezervacija

Da situacija nije dobra tvrdi i Margarita Matas, vlasnica turističke agencije. Ona vodi oko 100 apartmana, a i sama ima hostel.

"Situacija je dosta loša trenutno. Bila je odlična, nekih 20-ak posto smo bili jači nego lani. To smo gledali u veljači, na isti datum lani smo bili 20 posto bolji. Imali smo preko tisuću rezervacija, s tim da je sada od tih tisuću ostalo dva posto", rekla je Matas.

Do početka ožujka oko 60 posto kreveta bilo je bukirano.

"Ja sam s ljudima pričala, molila ih da obnove apartmane, da privučemo što više gostiju jer konkurencija je ogromna. Novalja ima strašnu konkurenciju s apartmanima, vilama, hotelima. Iznajmljivači su se stvarno potrudili. Uredili, investirali", kaže Matas.

A i sada se prilagođavaju uvjetima. Nabavili su zaštitnu opremu.

To je napravio i Boris Šuljić, vlasnik luksuznog hotela, restorana i vinarije Boškinac, ali i kluba Kalypso na Zrću.

"Očekivanja su vrlo realistično na bazi negdje 30, 35 posto, od prošlogodišnjeg nekakvog biznisa. Na bazi rada hotela, restorana i vinarije. Jedan drugi segment posla koji je ovisan o party turizmu, on će biti jedan ili nula posto", rekao je Šuljić.

Restoran i hotel je otvorio sredinom svibnja, a za Zrće se nada da će otvoriti barem kao kafić.

"Moramu čuvati mentalnu kondiciju i imidž. U tom svemu ne potonuti u dešperatnost i postustati jer mi prodajemo sreću. Mi prodajemo doživljaj, zadovoljstvo, iskustvo. Zbog toga ne smijemo upasti u bed i isporučivati nevolju, mi moramo isporučivati nadu", rekao je Šuljić.

Imamo li se čemu nadati?

"Mi smo otvorili granice za jedan vrlo organizirani protokol, po vrlo jasnim kriterijima. Prva je bila Slovenija, u drugom krugu nam opet ide jedan krug zemalja koji nam je izuzetno bitan", rekao je Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma.či>

Uz Sloveniju, trenutačno traju pregovori za dolazak turista iz četiri zemlje: Austrije, Češke, Mađarske i Slovačke. Ako sve pođe po planu, to bi se trebalo ostvariti do 1. lipnja.

Sljedeće u nizu su Njemačka i Poljska. U Njemačkoj je na snazi upozorenje za izbjegavanje svih nepotrebnih putovanja do 14. lipnja, a Poljska dan ranije otvara granice za međunarodne turiste.

Gosti koji će dolaziti, morat će se unaprijed najaviti na web aplikaciji Ministarstva turizma koja kreće od 28. lipnja. Tamo će upisivati gdje idu, kojom rutom, gdje će boraviti.

"Dakle ne samo gdje idu s potvrdom rezervacije, nego točno njihovu rutu kretanja, znat ćemo na koji granični prijelaz dolaze i kada dođu na granični prijelaz, skeniranje putovnice, automatski se poveže, sustavi funkcioniraju", rekao je Glavina.

No, je li sve ovo optimistično i kako izgleda situacija na terenu, pitali smo vlasnika turističke agencije u Njemačkoji, a koji svake godine dovede 30 tisuća Nijemaca na hrvatsku obalu.

"Momentalni interes njemačkih građana za putovanje izvan Njemačke nije obećavajući. Obzirom da njemačka blada radi jaku kampanju i jaki pritisak da se ostane doma i da nije potrebno da se ove godine ide u inozmestvo i da se godišnji odmor može kvalitetno provesti u Njemačkoj", rekao je Hasan Pokvić, vlasnik turističke agencije.

Zasad stvari ne izgledaju dobro.

"Već dva i pol mjeseca nema upita, ovo zadnje vrijeme smo samo radili na obradi otkazanih rezervacija. Ovih zadnjih dana nekako je počelo buditi se i pojačan je interes, međutim sve će ovisiti o razvoju situacije", rekao je Pokvić.

Iako iz Njemačke i susjednih zemalja dolazi najveći broj stranih turista, među prvih 10 nalaze se i Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Italija. Talijani mogu slobodno putovati već od 3. lipnja, Nizozemska preporuča da se ne putuje ako to nije potrebno, a isto vrijedi i za Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je uvelo obaveznu karantenu od 14 dana po povratku s putovanja.

A i sama činjenica da neka zemlja otvara granice ne znači da će gosti odmah pohrliti u Hrvatsku - objašnjava Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.

"Kako su svi u ekonomskim problemima, svatko će turističku potrošnju pokušati zadržati unutar granica svoje zemlje, pojačati svoje ekonomije. A istovremeno imamo situaciju da ti zaposlenici koji su eventualno naši potencijalni gosti, jer naši gosti su srednji sloj, dakle ljudi koji rade, ili imaju smanjena primanja ili imaju godišnje odmore iskorištene", rekao je Žgomba.

I dok Vlada predviđa da ćemo imati 30 posto lanjske sezone, Žgomba misli da će to biti manje.

"Mislim da je izvjesno da možemo očekivati 20, 25 posto turističke sezone, odnosno otprilike u svim segmentima turizma na nivou godine rezultate manje od četvrtine onoga što smo imali godinu prije, dakle 2019.", prognozira Žgomba.

"Naša procjena u ovom trenutku je da ćemo na nivou cijele godine turističke ostvariti otprilike oko 30 posto ukupnog prihoda koje smo ostvarivali u prijašnjoj godini", rekao je pak Glavina.

Možda se to ne čini kao prevelika razlika, ali između 20 i 30 posto je milijarda i 200 milijuna kuna prihoda. Lani nam je turizam donio 12 milijardi kuna, a ove godine iz Ministarstva očukuju četiri.

"S obzirom na procjene koje su bile prije nekih mjesec ili dva dana kada se govorilo o tome hoćemo li uopće imati turističku sezonu, mislim da je to cilj koji je u ovom trenutku realan", rekao je Glavina.

Ostajemo optimisti, ne ostaje nam drugo nego nadati se

Iznajmljivači se nadaju da će to biti tako, no stvari zasad ne izgledaju dobro.

"Od 15. ožujka do danas dogodila se jedna rezervacija, što nas je jako razveselilo, to su gosti iz Francuske, 24. travnja. To je zadnja i jedina rezervacija u sto apartmana", rekla je Matas.

Problem je što se situacija svaki dan mijenja, a sve ovisi o virusu za kojeg ne znamo kako će se ponašati. Ipak, domaći ugostitelji su u niskom startu.

"Mi smo apsolutno spremni dati sve od sebe najbolje za onoliko posla koliko bude. Za 10 gostiju, hoću da budu kraljevi. Da imaju super namirnice, super servis, da se super osjećaju. To je naš posao, tanjur s kojeg mi jedemo i mi ga poštujemo, respektiramo, cijenimo i držimo da je to odgovorno da se tako ponaša", poručio je Šuljić.

Margarita Matas na kraju je naglasila da su, unatoč svemu, optimisti: "Nadamo se jer nemamo drugog izbora. Mi ne možemo previše utjecati da popravimo situaciju, jedino što mogu preporučiti mojim iznajmljivačima i ljudima da budemo spremni, odgovorni, pazite na distancu, pripremite se za goste i čekajte ih pa što bude".

Što će biti, teško je u potpunosti predvidjeti. No, ako znamo da nam turizam generira 20 posto BDP-a, ovo će biti veliki udarac na Hrvatsku.