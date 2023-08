Kad je bal, nek je bal! Znaju to dobro naši celebrityji koji će za najvažniji dan u životu, bio im to prvi, drugi ili treći, izdvojiti koliko god novca treba! Pa iako su se neki brakovi odavno raspali, raskošna, svadbena slavlja još uvijek se prepričavaju! A neka, iako su prošle silne godine, još nisu ni do kraja otplaćena!