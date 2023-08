Jedna od novogodišnih sigurno je da se više nitko, ali baš nikada neće uhvatiti one čašice viška jer s prvim siječnja, nakon što konačno razdvojimo kapke i osovimo se na noge junačke odlučimo da će baš ova godina biti ona prijelomna u našim životima, i da ćemo stvarima koje su nas do sad mučile konačno pokazati zube! Doduše, psiholozi tvrde da nas taj entuzijazam drži otprilike do kraja siječnja.