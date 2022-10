U novoj epizodi podcasta „Gluho doba noći“ voditeljice Petre Gajšak stigao je veliki kreativac i digitalni nomad Tomislav Pancirov, jedan od ljudi kojima je pošlo za rukom napraviti veliki zaokret u karijeri, osamostaliti se i postati, kako sam kaže, lifestyle poduzetnik. I postati sretan. Tomislav ima dugogodišnje iskustvo u digitalnom marketingu koje je prikupljao radom u velikim agencijama i kompanijama. Danas je digitalni nomad, a u opis njegovog posla spadaju različiti kreativni zadaci, od stvaranja brendinga i držanja edukacija pa sve do osmišljavanja i produkcije videa za društvene mreže.

„Shvatio sam da idem s jedne uspješne pozicije na još uspješniju, iz jedne velike firme u još veću. Na van je sve izgledalo idealno, svi su govorili da meni to sve sigurno mora biti super. I bilo je na početku. Obožavao sam svoj posao, zaista sam htio raditi ono što sam radio. Ali u nekom trenutku sam shvatio da period u kojem ja postajem nezadovoljan na poslu postaje sve češći. I još sam shvatio da to ne može biti do svih tih mojih kolega koji su svi super i s kojima sam i danas u super odnosima. Ne može biti ni do svih tih firmi koje imaju svoje ciljeve, što je logično… Do mene je. Nisu oni krivi, ja sam kriv. I ako ja želim promjenu, ako želim drugačiji model poslovanja i života, ja to sam sebi moram omogućiti“, objašnjava Tomislav.

„I tu sam odlučio napraviti taj skok i 2016. sam postao digitalni nomad. Sada pričati o digitalnom nomadstvu je potpuno drugačija priča u odnosu na ono što je tada bilo digitalno nomadstvo. Ljudi su me malo čudno gledali, što on priča, kakvo nomadstvo, što on radi… Danas je digitalno nomadstvo postalo upravo ono što sam tada zamišljao. I to zahvaljujući razvoju globalnih trendova i digitalnih tehnologija koje su nam omogućile da možemo slobodno raditi, lokacijski neovisno, ali i živjeti na način na koji želimo“, ističe.

Ljudi su na početku imali predrasude prema samom konceptu digitalnog nomadstva. Pitamo Tomislava koliko se često susreo s time da ljudima zapravo nije približno jasno što je njegov posao i jednostavno pretpostavljali da je riječ o prodaji magle. „Jako često. Jako se često zna dogoditi da imamo neku percepciju kada netko radi uredski posao, otprilike znaš što radi i način na koji radi. Ovdje s digitalnim nomadstvom je došlo do potpune promjene paradigme jer ja više ne moram ići u ured. Ja uopće nemam nikakav ured. Stalno putujem, objavljujem svoj životni stil na društvenim mrežama i onda se ljudi pitaju: radi li on uopće?“, prepričava.

Objavama na društvenim mrežama pokušavam objasniti kakav je životni stil digitalnog nomada

„U početku mi je trebao proces prilagodbe da krenem objavljivati apsolutno cijeli svoj život na društvenim mrežama. Bilo mi je neugodno. Primjerice, objavljujem kako u 11 sati ujutro idem u teretanu kada nema gužve, a meni je neugodno jer ljudi u to vrijeme rade – u uredima. No shvatio sam da je upravo to ono što moram raditi, ono o čemu ja moram pričati da bi ljudi shvatili kakav je to životni stil. Jednako tako, kada radim u dva ujutro jer moram nešto završiti da mogu poslati odmah sljedećeg jutra, i to trebam objaviti“, objašnjava naš sugovornik.

„Tako da sam na neki način sa svojom zajednicom digitalnih nomada „odrastao“ i prenio im kako je to živjeti na taj način, i pozitivne i negativne strane. Ono što ne volim kod priče o digitalnom nomadstvu jest to što ljudi odmah pomisle da ležiš na plaži, tipkaš na laptopu… Nije tako. Tu je jako puno rada, jako puno godina rada da bih došao do toga da mogu raditi lokacijski neovisno, da bih mogao sam sebe prezentirati, da mogu klijentu pružiti apsolutno sve što mu treba. Kako imam „nedostatak“ da nisam fizički prisutan u firmi da me se netko „sjeti“, moram biti neizbježan na digitalnim kanalima pa će se tvrtka kojoj treba konzalting za digitalne komunikacije, za brendiranje, za izradu kreativnog Instagram Reelsa, obratiti meni, jer ja stalno pričam o tome“, kaže Tomislav.

Koje su pozitivne, a koje negativne strane takvog načina života?

„Pozitivna stvar je svakako sloboda. Kada razmišljam o tome kako ja sada živim i radim, odmah mi dođe osmijeh na lice. Pozitivna strana je i to što mogu birati s kim radim, način na koji radim, kakve projekte radim. Osim toga, mogu konstantno sebi osmišljavati nove poslove i nove tipove zanimanja“, ističe.

„Od negativnih strana, istaknuo bih potrebu za rutinom. Mi ljudi generalno imamo potrebu imati određenu rutinu da bismo mogli slijediti određeni set pravila. Primjerice, stalno putujem, ali to ne znači da sam stalno na odmoru. Kada odemo na odmor, opustimo se po pitanju hrane, vježbanja, rada… I trebalo mi je da shvatim da sam stigao, da se trebam malo odmoriti od putovanja, ali sutra je moj normalni radni dan i tako mu trebam pristupiti. Ali rekao bih da je to prirodni proces koji moramo proći kada u potpunosti promijenimo radnu okolinu“, kaže.

„Nikada ne radim na plaži. Ja sebi jasno odvojim vrijeme za rad i vrijeme za privatni život. Dosta digitalnih nomada to odvajanje radi izborom odjeće. Recimo, nikad ne radim doma u pidžami. Jer ako radim u pidžami, mogu ostati cijeli dan doma u pidžami i uopće nemam osjećaj odvajanja posla i života. Zato mi je važno da, gdje god da se nalazim, imam svoju radnu stanicu, radni kutak koja mi označava da je to početak rada. Jako mi je bitno da imam dobar pogled jer kad već toliko putujem, želim gledati lijepe prostore u kojima se nalazim“, govori kroz smijeh.

Kako izgleda radni dan digitalnog nomada?

„Nemam radno vrijeme. Moj posao prati moj životni stil. Ako imam dogovoreno druženje s prijateljima u 12 sati u gradu, to mi je u tom trenutku prioritet. Jer želim da taj dio slobode u životnom stilu prati poslovni dio mojeg života. Naime, ako sam se već odlučio na ovaj rizik, ako sam odlučio preuzeti odgovornost što se tiče mog poslovanja i mojeg života, onda to želim raditi na svoj način. Ako ću primjenjivati ista pravila koja su nekada meni nametali i koja mi nisu odgovarala, a sada sam još odgovoran za sve, to nema smisla. Nekada imam dane kada radim doslovno cijeli dan, a nekada ima dana kada ne radim ništa, eventualno odgovorim na e-mail. To mi dugoročno omogućava balans, da se ne osjećam umorno, da imam pune baterije, da jedva čekam nove projekte…“, objašnjava.

No, za ostvarenje u sferi digitalnog nomadstva, važno je da ste profesionalni i fleksibilni, ali važno je i to da ste prepoznatljivi u suvremenom svijetu koji je svakim danom sve više digitaliziran. Kada je riječ o Tomislavu, on je dobar dio svoje prepoznatljivosti sagradio na brendiranju, ne samo svojih klijenata i proizvoda ili usluga koje oni nude, nego i brendiranju samog sebe.

Kada govorimo o osobnom brendiranju, Tomislav je slikovito objasnio zašto je to neizbježan dio posla. „Osobno brendiranje je pristup koji već jako dugo postoji. Prije se koristio za celebrityje, zvijezde u klasičnom smislu te riječi. U jednom su trenutku ljudi u biznisu počeli koristiti osobno brendiranje. Često na svojim predavanjima volim spomenuti usporedbu kako u velikim korporacijama često postoje osobe koje rade jako malo, ali svi ostali imaju percepciju da su oni jako zaposleni i da jako puno rade. S druge strane, postoje ljudi koji jako puno rade, ali ne pričaju o tome, drugim riječima, ne brendiraju se na taj način. I zato njih nitko ne doživljava“, kaže Tomislav.

Ako se ne brendiramo, teško ćemo se moći izdvojiti na tržištu

„Naravno, brend uvijek mora slijediti stvarnost. Isto tako, brend ne smije biti temeljen na lažnim vrijednostima. Prije ili kasnije, ljudi iz primjera koji sam naveo, oni koji ne rade puno, ali pričaju o sebi kao da rade – to ne može trajati vječno. Ostali će shvatiti (da se radi o „lažnom marketingu“), objašnjava Tomislav. „Ovaj primjer koristim samo kao primjer koliko je važno stvarati „na van“ sliku onoga što ti želiš biti i ono što ti jesi. Ako znam koje vrijednosti želim komunicirati prema van i koje vrijednosti imam, ja moram o tome pričati. Naime, danas imamo toliko informacija, ponuda, proizvoda, usluga… Ako se ne brendiramo, ako ne nađemo način kako se emotivno povezati s osobom, kako pokazati osobi: vidim te, znam tko si, imamo neku sličnost – nećemo se moći izdvojiti na tržištu. Zato bih savjetovao svakome tko razmišlja da se na bilo koji način pokrene u biznisu, bez obzira na to radi li u nekoj firmi, ima svoju firmu ili je digitalni nomad – brendiranje je način komunikacije koji nam omogućava da postignemo svoju pravu vrijednost i da na kraju dana imamo višu vrijednost za potrošače s kojima komuniciramo“, objašnjava Tomislav i dodaje što je njemu donijelo osobno brendiranje. „Brendiranje sebe meni je donijelo sve. Nisam se nijednom išao prijavljivati na neki natječaj niti sam pitao nekog ima li neki posao za mene. Uvijek su ljudi mene kontaktirali, bilo preko osobne preporuke ili su vidjeli što sam pisao na blogu, videa koja sam snimao, gostovanja u medijima. Sve to stvara sliku o tebi i daje ideju ljudima – mogao bih raditi s tom osobom“, kaže Tomislav.

Na kraju razgovora Tomislav se okušao u zanimljivoj igri. Iz posude u kojoj su bili papirići s napisanim određenim proizvodima njegov zadatak je bio izvući papirić i odmah, iz glave, izbaciti slogan za taj proizvod – odnosno prodati ga publici. Kako se Tomislav snašao u zadatku, pogledajte u podcastu „Gluho doba noći“ s Petrom Gajšak. Pratite nas i dalje i hvala što ste bili s nama.

