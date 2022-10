Stand up komičar Aleks: Najveća kritičarka mi je nećakinja Rita, kad nju uspijem nasmijati, nasmijao sam sve

U novoj epizodi podcasta „Gluho doba noći“ voditeljica Petra Gajšak ugostila je stand up komičara Aleksa Curaća Šarića, jednog od veterana domaće stand up scene. Za noćne razgovore u podcastu „Gluho doba noći“, Aleks je idealan sugovornik. Ne samo zato što se njegov posao – stand up nastupi – održavaju u večernjim satima, nego i zato što je napustio „siguran jutarnji posao“ grafičkog dizajnera i upustio se u nešto manje siguran „noćni posao komičara“, i to u vrijeme kada je malo ljudi uopće znalo što je to stand up i da se od toga i u Hrvatskoj može živjeti.

POGLEDAJ EPIZODU:

Prvi put stao je na pozornicu 6. studenog 2006. godine, na stand up comedy večeri, koje se održavaju pod nazivom Open Mic. Iako mu to nije bio prvi nastup, bilo je to prvi put da se našao na pozornici Open Mica.

„Rekao sam si, hajde da probam. Tada sam imao firmu za grafički dizajn, radio sam s nekoliko ljudi. Što sam više probavao, nastupao na Open Micu, jedan, pa drugi, treći nastup… Više me vuklo“, priča. „Tada u Hrvatskoj stand up zapravo nije ni postojao, ja nisam točno znao što znači biti stand up komičar, kako da onda od drugih očekujem da znaju. Moja mama definitivno nije znala. Kada sam rekao: mama, tata, ja ovu firmu koju imam već nekoliko godina, u kojoj gradim reputaciju i klijentelu… Ja možda to više ne bih radio. Ja bih radio ovo što vi ne razumijete. Mojima nije bilo jasno, moraš živjeti od nečega, zašto bi ti to netko plaćao? Ja sam rekao da me već neko vrijeme plaćaju. Njima to nije bilo jasno“, prepričao je reakcije roditelja.

„Nije mi bilo nešto… Možete li biti smješniji sljedeći put, ovaj put niste ni pjevali niti plesali“

„I zaista nije isto. Način na koji sam zarađivao prije i sada potpuno je drugačiji. Doduše, sada punimo dvorane od 300, 400 ili 500 mjesta, ali u to vrijeme nastupalo se po kafićima koji mogu primiti, 70 ili 80 ljudi u najboljem slučaju. Roditeljima nije bilo jasno kako od toga možeš živjeti, ali su mi svejedno pružili podršku. Savjetovali su mi da ne zatvorim firmu odmah. I to je zaista bio dobar savjet“, kaže Aleks. Prihvatio je savjet roditelja i još nekoliko godina radio na dva kolosijeka, bavio se stand up komedijom i grafičkim dizajnom. Malo po malo, stand up je preuzeo. Prije desetak godina rekao sam O.K., sada se u potpunosti fokusiram na stand up“, podsjetio se.

„Moji redovito, kada god mogu, posjećuju moje nastupe. Najveća kritičarka mi je nećakinja. Na zadnjem nastupu sam je pitao, Rita kako je bilo? Nije bilo nešto. Bilo je okej, ali možete li biti smješniji sljedeći put, ovaj put niste ni pjevali ni plesali pa mi nije bilo smiješno. Sada mi je to cilj. Još nju moram nasmijati u familiji, onda ću bit dobar“, smije se Aleks.

Moj prvi nastup bio je totalna katastrofa. I dobro je da je tako

Zamolili smo Aleksa da se prisjeti svog prvog stand up nastupa. „Jedini razlog zašto se sjećam svojeg prvog nastupa je taj što je netko imao sa sobom digitalnu kameru. Snimka tog mog prvog nastupa još postoji, čak je uploadana na dva različita YouTube kanala jer je nikad ne želim izgubiti… Neki dan sam bio na Open Micu koji organiziraju moji kolege. Meni je to bio već tko zna koji nastup, ali bio je jedan dečko kojemu je bio prvi. Njegova reakcija nakon nastupa je bila: „Ajme, mislio sam da ja to mogu. Ali bilo me toliko strah, nisam znao o čemu pričam. Dali su mi sedam ili deset minuta, mislio sam da će mi to biti kratko, ali trajalo je cijelu vječnost.“ Rekao sam mu da je meni bilo identično. „Otišao sam gore, adrenalin me toliko puknuo da nemam sjećanje na taj svoj prvi nastup. Imam sjećanje jer sam vidio tu snimku nastupa, koja je katastrofa. Taj prvi nastup, pokrao sam barem 50 posto Eddieja Murphyja karakterno, 20 posto što se tiče materijala. Katastrofa“, smije se. Nakon toga se uozbiljio i objasnio zašto je to zapravo dobra stvar.

„Prvi nastup treba biti katastrofa. Jer… ionako moraš imati jak ego kad misliš da možeš nasmijati sve te ljude, pa ako izađeš prvi put gore (na pozornicu) i dobro prođeš, to će taj „nezdravi“ ego samo pojačati. Tako da moraš biti loš prvih nekoliko puta da taj jak ego splasne pa da shvatiš da se moraš puno truditi i puno se posvetiti tome da ljude nasmiješ“, ističe Aleks.

„S godinama i iskustvom bolje znaš doći do toga što, odnosno, koja će fora dobro proći pred publikom na pozornici. Neki puta ne. Neki puta fora prođe toliko loše da odustaneš od te ideje. I dogodi se da nakon dvije godine pronađeš tu natuknicu i pomisliš „to bih sada mogao na ovaj način i to će biti odlično“. Ali nekoliko puta, i to će se svakom komičaru dogoditi, ti misliš da vidiš nešto u nekoj fori ili temi, i misliš da će biti smiješno. I pokušaš s tim, a kada ne prođe kod publike, pomisliš: „Ma ne, sigurno nije do mene… Krivo sam ispričao pa ljudi nisu skužili, možda sam prebrzo ispričao.“ I onda pokušaš s tom temom još jednom na nastupu i opet ne prođe. I treći put… I kada vidiš da ne ide, moraš odustati od teme. Shvatiti da je samo tebi smiješna i odustati. To se svakom komičaru dogodi“, kaže.

Pitamo Aleksa kako se priprema za stand up nastupe i koje doba dana mu je najbolje za pripremanje materijala. „Što se bolje pripremiš, kada razviješ taj materijal, to je lakše razvijati improvizaciju jer uvijek se možeš vratiti na materijal koji imaš. A priprema, što se tiče samog nastupa, svaki komičar je drugačiji. Neki vole imati više mira, neki vole biti u backstageu s drugim komičarima. Okupimo se, tu lete brze međusobne uvrede i brze reakcije.. Onda te netko najavi i moraš ići (na pozornicu), dosta nas ima taj modus operandi“, objašnjava. A kako je što se tiče rada na materijalima koje će izvesti na sceni? „Nikako ujutro, nisam jutarnji tip. Nikako. Ne pijem kavu, nikakav kofein, uvijek mi se problem razbuditi. Ja se razbudim na ovakav neki način. Dobro da ljudi ne znaju kada mi ovo snimamo“, smije se Aleks. U ugodnim noćnim razgovorima u „Gluho doba noći“, Aleks i voditeljica Petra Gajšak uživali su u Coca-Cola Zero Zero, posebno osmišljenom i proizvedenom napitku bez kofeina i bez šećera, idealan za opuštanje u večernjim satima. Svima koji teže zdravijem načinu života sa smanjenim unosom kofeina i šećera, a ne žele odreći originalnog Coca-Cola okusa, edicija Coca-Cola Zero Zero je odličan izbor za relaksaciju, pogotovo nakon dugog radnog dana ili noći.

Ako je nešto smiješno, smiješno je

Koliko su Hrvati humoristični, pitamo Aleksa. „Nastupamo u različitim dijelovima Hrvatske, Dalmaciji, Istri, Slavoniji… Nekada ti dođe publika koja baš i nije otvorena. Mi, moje kolege i ja koji se ovime bavimo godinama znamo da u nekim situacijama treba izbjegavati neke teme. Ti, naravno, i dalje možeš pričati, ali tvoj materijal neće najbolje proći. Na komičaru je da napravi balans. Ali jako često, gotovo svaki puta dogodi se da kada nastupate, svejedno gdje, da nam kažu: „E kad nas nasmiješ, nasmijao si sve“, priča Aleks. Ljudi često pitaju je li teško nasmijati ljude u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini… Ako je smiješno, smiješno je“, poručuje.

„Naravno, ako odeš na nastup u Beograd ili Banju Luku, Sarajevo ili Ljubljanu, nećeš pričati o lokalnim temama, primjerice ZET-u. Ali ako pričaš o problemu koji imaš s curom ili ako si single… U tome smo svi u istome, svi se s tim možemo poistovjetiti“, kaže. „Nema frajera koji nije bio u shoppingu s curom i da nije poludio. Ako ti je to tema, nasmijat ćeš i ovog od dvadeset godina, koji je bio prvi put u shoppingu s curom i ovog od 50 koji se već naviknuo na te radnje… Tako da su muško-ženski odnosi u stand up nastupima zahvalna tema“, zaključuje.

„Najbolje možeš ljude nasmijati onime što im uspiješ „prodati“, a najbolje im možeš „prodati“ ono što si proživio. Ja ne mogu nekome pričati kako je to biti otac dvoje djece. Mogu pričati da ja ne razumijem kako ti odgajaš svoje dijete, ja bih to napravio ovako i ovako… I ti, koja imaš djecu ćeš pomisliti „ma nećeš ti ništa“, i tebe to nasmije jer vidiš tu „nevinost“ kod mene i moje nemanje pojma. Ali to može nasmijati i nekoga s 20 godina koji se tome smije jer i on zna da sam ja „glup“, ali i on je jednako glup jer isto tako razmišlja i onda to i njega nasmije. Tako da ne mora biti tema koja će na isti način pogoditi sve, ali moraš biti iskren“, pojašnjava Aleks.

Zašto na komičarskoj sceni u Hrvatskoj nedostaje žena?

„Tu postoje razne teorije, ali iskreno, u posljednjih nekoliko godina otkrio sam da postoje mnoge Amerikanke koje su nevjerojatno dobre. Nažalost, samo tamo je na taj način moguće uspjeti i nevjerojatno da je tako dugo trebalo da se dogodi. A zašto ih nema više kod nas, teško mi je reći. Imamo neke kolegice koje su uspjele, ali njih nema mnogo. Zašto, nemamo odgovor“, iskren je. „Kao primjer spominje situaciju koja se dogodila na večeri Open Mic. „Poslije nastupa došla je jedna cura koja me zna s mojeg YouTube kanala i rekla da bi se prijavila, ali ne zna kako to funkcionira. Mi smo svi graknuli – Moraš se prijaviti! Baš zato što nema toliko žena. Zaista, nemam odgovor na to pitanje. Sad ću jako generalizirati, ali može biti da su muškarci skloniji tom malo nezdravom egu, a osim toga, žene se više vole dobro pripremiti, a za stand up se nikada ne možeš u potpunosti pripremiti… Ovo je možda potpuno pogrešna ocjena, ali mislim da ima nešto i u tome da se žene manje žele okušati u stand up komediji od muškaraca. Što je šteta, apsolutno šteta“, smatra Aleks.

Za kraj ove epizode podcasta „Gluho doba noći“, Aleksovu sposobnost improvizacije testirali smo kroz igru. Dali smo mu posudu u kojoj su se nalazili papirići s dvjema riječima koje se rimuju, a njegov zadatak bio je osmisliti skeč i nasmijati publiku šalom koja će sadržavati obje riječi. Kako se Aleks snašao u ovom izazovu, saznajte u podcastu.

Za sve vas koji ste i sami pomalo noćne ptice, a volite uživati u Coca Cola okusu u svako doba dana i noći, Coca-Cola je predstavila svoj novi proizvod, Coca-Cola Zero Zero. U ovoj novoj ediciji naš omiljeni osvježavajući okus Coca-Cole dolazi s nula posto kofeina i nula posto šećera, što znači da je idealan napitak za uživanje u večernjim i noćnim satima. Uživajte u podcastu „Gluho doba noći“ uz Coca Cola Zero-Zero, naspavajte se, odmorite i uvijek slijedite svoje snove!

Ne propusti i ostale epizode:

Digitalni nomad Tomislav: Ne volim kada se digitalno nomadstvo percipira kao ležanje na plaži i tipkanje po laptopu

Blogerica Mija: Planinarenje mi je promijenilo život, a najkreativniji dio posla radim iza 20 sati

Psiholog Sandro: Biti psiholog nije uzeti test s interneta, prevesti ga i misliti da ćeš testom od 15 pitanja procijeniti ličnost