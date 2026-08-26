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Danas je Svjetski dan pasa: Ovo su RTL-ove zvijezde koje obožavaju svoje četveronožne ljubimce

Bezuvjetna ljubav, mahanje repom i najtopliji doček nakon dugog radnog dana – poznata lica s malih ekrana otkrila su tko su pravi vladari njihovih domova i zašto su im upravo njihovi dlakavi prijatelji promijenili život

RTL.hr
26.08.2026 15:45

Međunarodni dan pasa savršeni je podsjetnik na to koliko nam radosti, odanosti i sreće u život donose naši četveronožni članovi obitelji. Osim što su najbolji lijek za stres nakon snimanja pod reflektorima, psi su nam i podsjetnik na važnost udomljavanja te brige o životinjama. Poznata RTL-ova lica ne kriju koliko su vezana za svoje ljubimce, a mnogi od njih postali su prave zvijezde društvenih mreža.

Antonija Blaće

Omiljena voditeljica već godina promovira udomljavanje i ljubav prema životinjama. Njezin je pas ravnopravan član obitelji i redoviti gost na njezinim profilima, gdje često mami osmijehe pratitelja.

Antonija Blaće, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: Instagram

Sanja Vejnović

Proslavljena glumica, koju gledatelji obožavaju u dramskim projektima, svoj mir i inspiraciju pronalaženju u dugim šetnjama prirodom sa svojim ljubimcem. 

Sanja Vejnović, Divlje pčele
Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Kaja i Karlo

Mladi i entuzijastični dvojac, dobro poznat RTL-ovoj publici, ne odvaja se od svog čupavog suputnika. Bilo da se radi o putovanjima, izletima ili opuštanju kod kuće, njihov ljubimac uvijek ima glavno mjesto u planovima i fotogalerijama.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Vini Jurčić

Glumica koju ćemo uskoro gledati u seriji 'Specijalisti Zagreb' u upečatljivoj ulozi opasne inspektorice, napete scene i istrage sa seta rado zamjenjuje opuštenim trenutcima s najdražim četveronošcem. 

Vini, Specijalisti Zagreb
Vini, Specijalisti Zagreb FOTO: Instagram

Poljupci u njušku, zajedničke avanture i neopisiva odanost - RTL-ove zvijezde još su jednom potvrdile da je život uz psa jednostavno bolji. Sretan Svjetski dan pasa svim čupavcima i njihovim vlasnicima!

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