Danas je Svjetski dan pasa: Ovo su RTL-ove zvijezde koje obožavaju svoje četveronožne ljubimce

Međunarodni dan pasa savršeni je podsjetnik na to koliko nam radosti, odanosti i sreće u život donose naši četveronožni članovi obitelji. Osim što su najbolji lijek za stres nakon snimanja pod reflektorima, psi su nam i podsjetnik na važnost udomljavanja te brige o životinjama. Poznata RTL-ova lica ne kriju koliko su vezana za svoje ljubimce, a mnogi od njih postali su prave zvijezde društvenih mreža.
Antonija Blaće
Omiljena voditeljica već godina promovira udomljavanje i ljubav prema životinjama. Njezin je pas ravnopravan član obitelji i redoviti gost na njezinim profilima, gdje često mami osmijehe pratitelja.
Sanja Vejnović
Proslavljena glumica, koju gledatelji obožavaju u dramskim projektima, svoj mir i inspiraciju pronalaženju u dugim šetnjama prirodom sa svojim ljubimcem.
Kaja i Karlo
Mladi i entuzijastični dvojac, dobro poznat RTL-ovoj publici, ne odvaja se od svog čupavog suputnika. Bilo da se radi o putovanjima, izletima ili opuštanju kod kuće, njihov ljubimac uvijek ima glavno mjesto u planovima i fotogalerijama.
Vini Jurčić
Glumica koju ćemo uskoro gledati u seriji 'Specijalisti Zagreb' u upečatljivoj ulozi opasne inspektorice, napete scene i istrage sa seta rado zamjenjuje opuštenim trenutcima s najdražim četveronošcem.
Poljupci u njušku, zajedničke avanture i neopisiva odanost - RTL-ove zvijezde još su jednom potvrdile da je život uz psa jednostavno bolji. Sretan Svjetski dan pasa svim čupavcima i njihovim vlasnicima!