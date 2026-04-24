Ne propustite spektakl na jezeru Como: Tom Brady, Rafael Nadal i LeBron James donose revoluciju električnih utrka

24.04.2026 09:10

Ovog vikenda, 24. i 25. travnja, talijansko jezero Como postaje središte svjetskog sportskog i tehnološkog spektakla – Svjetskog prvenstva u utrkama električnih glisera, dok će se u lipnju natjecanje održati u Dubrovniku.

U Cernobbio stiže E1 Svjetsko prvenstvo, prvo svjetsko prvenstvo potpuno električnih jurilica na vodi. Ova atraktivna utrka, koja spaja adrenalinsku brzinu, revolucionarnu inovaciju i održivost, okupit će timove u vlasništvu nekih od najvećih svjetskih sportskih i estradnih zvijezda, pretvarajući akvatorij jezera Como u pozornicu za budućnost pomorskog natjecanja.

E1
E1 FOTO: Voyo

Formula 1 na vodi s ekološkom misijom

E1 Svjetsko prvenstvo, službenog naziva UIM E1 World Championship, natjecanje je koje redefinira motosport na vodi. Utemeljeno 2020. godine od strane Alejandra Agaga, osnivača Formule E i Extreme E, te Rodija Bassa, bivšeg inženjera iz Formule 1, prvenstvo je zamišljeno kao odgovor na potrebu za održivim rješenjima u pomorskoj industriji. Srž natjecanja čine inovativne letjelice nazvane 'RaceBird', koje koriste tehnologiju hidroglisera. Pri brzini od 17 čvorova, plovila se uzdižu iznad vodene površine, drastično smanjujući otpor te postižući brzine i do 50 čvorova, odnosno 93 kilometra na sat.

Ove 7,5 metara duge jurilice izrađene su od karbonskih vlakana, a pokreće ih električni motor snage 150 kW, što je ekvivalent otprilike 200 konjskih snaga. Osim tehnološke superiornosti, E1 prvenstvo promiče i potpunu ravnopravnost spolova, s jedinstvenim pravilom da se u svakom od devet timova ravnopravno natječu muški i ženski pilot, dijeleći vozačke dužnosti tijekom trkaćeg vikenda.

E1
E1 FOTO: Voyo

Holivudska postava na čelu timova

Ono što E1 seriju čini posebno atraktivnom i globalno prepoznatljivom su zvučna imena vlasnika timova. Na popisu se nalaze istinske legende iz svijeta sporta i zabave, što prvenstvu daje dodatnu dozu glamura. Timove predvode sedmerostruki osvajač Super Bowla Tom Brady, čija je ekipa već dvostruki prvak, teniska ikona Rafael Nadal i košarkaška superzvijezda LeBron James.

Svijet zabave predstavljaju glumac i glazbenik Will Smith, te svjetski poznati DJ Steve Aoki. Vlasničku strukturu upotpunjuju i nogometna legenda Didier Drogba, pjevač Marc Anthony i indijska kriket zvijezda Virat Kohli. Nedavno im se pridružio i NBA prvak Kyle Kuzma, koji je postao suvlasnik tima Sierra Racing Club. Kuzma je povukao paralelu s rastom Formule 1, izjavivši: 'Kada pogledate sport poput F1, tek je nakon Netflixove serije i isticanja osobnosti vozača doživio pravi procvat. Za E1, granice ne postoje. Sve je tako svježe.'

E1
E1 FOTO: Voyo

Jezero Como kao kulisa za futuristički spektakl

Dolazak E1 Svjetskog prvenstva na jezero Como stavlja Italiju uz bok elitnim svjetskim destinacijama poput Monaka, Miamija, Džede i Dohe, koje su također domaćini utrka. Jedinstvena staza, smještena na jednom od najljepših jezera na svijetu, pružit će nezaboravnu kulisu gdje se sudaraju prirodne ljepote i futuristička tehnologija. Dvodnevni događaj započet će treninzima i kvalifikacijama u petak, dok je subota rezervirana za glavne utrke i veliko finale.

Ovaj događaj nije samo prilika za promociju regije kao vrhunske sportske destinacije, već i potvrda njezine predanosti održivom turizmu i zelenim inovacijama. Uz same utrke, posjetitelji će moći uživati u popratnim događajima i izbliza vidjeti RaceBird jurilice i timove u E1 paddocku smještenom na Piazzi Risorgimento u Cernobbiju.

E1
E1 FOTO: Voyo

Dolazak E1 prvenstva na jezero Como više je od sportskog događaja; to je festival brzine, tehnologije i slavnih imena koji će predivnu talijansku regiju staviti u središte svjetske pozornosti. Gledatelji će ovog vikenda imati priliku uživo pratiti kako nečujne električne jurilice lete iznad vode, dok njima upravljaju najbolji svjetski piloti, a sve pod budnim okom sportskih i holivudskih ikona.

Ovog vikenda na Voyo platformi možete pratiti najbrže glisere na svijetu uživo! U petak 24.travnja od 13:50, a u subotu od 16:00 sati.

e1
