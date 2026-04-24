Ne propustite spektakl na jezeru Como: Tom Brady, Rafael Nadal i LeBron James donose revoluciju električnih utrka

Ovog vikenda na Voyo platformi možete pratiti najbrže glisere na svijetu uživo! U petak 24.travnja od 13:50, a u subotu od 16:00 sati

Ovog vikenda, 24. i 25. travnja, talijansko jezero Como postaje središte svjetskog sportskog i tehnološkog spektakla – Svjetskog prvenstva u utrkama električnih glisera, dok će se u lipnju natjecanje održati u Dubrovniku. U Cernobbio stiže E1 Svjetsko prvenstvo, prvo svjetsko prvenstvo potpuno električnih jurilica na vodi. Ova atraktivna utrka, koja spaja adrenalinsku brzinu, revolucionarnu inovaciju i održivost, okupit će timove u vlasništvu nekih od najvećih svjetskih sportskih i estradnih zvijezda, pretvarajući akvatorij jezera Como u pozornicu za budućnost pomorskog natjecanja.

Formula 1 na vodi s ekološkom misijom

E1 Svjetsko prvenstvo, službenog naziva UIM E1 World Championship, natjecanje je koje redefinira motosport na vodi. Utemeljeno 2020. godine od strane Alejandra Agaga, osnivača Formule E i Extreme E, te Rodija Bassa, bivšeg inženjera iz Formule 1, prvenstvo je zamišljeno kao odgovor na potrebu za održivim rješenjima u pomorskoj industriji. Srž natjecanja čine inovativne letjelice nazvane 'RaceBird', koje koriste tehnologiju hidroglisera. Pri brzini od 17 čvorova, plovila se uzdižu iznad vodene površine, drastično smanjujući otpor te postižući brzine i do 50 čvorova, odnosno 93 kilometra na sat. Ove 7,5 metara duge jurilice izrađene su od karbonskih vlakana, a pokreće ih električni motor snage 150 kW, što je ekvivalent otprilike 200 konjskih snaga. Osim tehnološke superiornosti, E1 prvenstvo promiče i potpunu ravnopravnost spolova, s jedinstvenim pravilom da se u svakom od devet timova ravnopravno natječu muški i ženski pilot, dijeleći vozačke dužnosti tijekom trkaćeg vikenda.

Holivudska postava na čelu timova

Ono što E1 seriju čini posebno atraktivnom i globalno prepoznatljivom su zvučna imena vlasnika timova. Na popisu se nalaze istinske legende iz svijeta sporta i zabave, što prvenstvu daje dodatnu dozu glamura. Timove predvode sedmerostruki osvajač Super Bowla Tom Brady, čija je ekipa već dvostruki prvak, teniska ikona Rafael Nadal i košarkaška superzvijezda LeBron James. Svijet zabave predstavljaju glumac i glazbenik Will Smith, te svjetski poznati DJ Steve Aoki. Vlasničku strukturu upotpunjuju i nogometna legenda Didier Drogba, pjevač Marc Anthony i indijska kriket zvijezda Virat Kohli. Nedavno im se pridružio i NBA prvak Kyle Kuzma, koji je postao suvlasnik tima Sierra Racing Club. Kuzma je povukao paralelu s rastom Formule 1, izjavivši: 'Kada pogledate sport poput F1, tek je nakon Netflixove serije i isticanja osobnosti vozača doživio pravi procvat. Za E1, granice ne postoje. Sve je tako svježe.'

Jezero Como kao kulisa za futuristički spektakl

Dolazak E1 Svjetskog prvenstva na jezero Como stavlja Italiju uz bok elitnim svjetskim destinacijama poput Monaka, Miamija, Džede i Dohe, koje su također domaćini utrka. Jedinstvena staza, smještena na jednom od najljepših jezera na svijetu, pružit će nezaboravnu kulisu gdje se sudaraju prirodne ljepote i futuristička tehnologija. Dvodnevni događaj započet će treninzima i kvalifikacijama u petak, dok je subota rezervirana za glavne utrke i veliko finale. Ovaj događaj nije samo prilika za promociju regije kao vrhunske sportske destinacije, već i potvrda njezine predanosti održivom turizmu i zelenim inovacijama. Uz same utrke, posjetitelji će moći uživati u popratnim događajima i izbliza vidjeti RaceBird jurilice i timove u E1 paddocku smještenom na Piazzi Risorgimento u Cernobbiju.

