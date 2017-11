Ivana Stapić (23), Split

Studentica teologije iz Splita, 23-godišnja Ivana Stapić provela je godinu dana u samostanu jer je, kaže, osjećala poziv od djetinjstva. No, odustala je u trenutku kada je shvatila da joj život prolazi dok je ona u samostanu. Na prijavljivanje u show motivirali su je, kaže, budućnost i zdravlje. 'Želja da imam onaj osjećaj kako mogu sve što poželim natjerao me, između ostalog, da se prijavim, ali i kandidati prve sezone', kazala je Ivana, koja sebe opisuje kao hirovitu, osjećajnu osobu kojoj je obitelj uvijek na prvom mjestu. Ivana je u sretnoj vezi, a teta je dvjema djevojčicama, što je uvelike veseli. Mlada Splićanka nije zadovoljna svojom težinom jer ima 109 kilograma, koje je, priznaje, sakupila načinom života; stres, fakultetske obveze, nezdrava hrana, izlasci…, sve je to utjecalo na njezino zdravlje, a kako kaže, nije imala dovoljno motivacije niti brige za zdravlje da to promijeni. 'Smatram da sam se sad suočila s tim koliko god sam mlada. Napokon sam shvatila koliko mi strašno zdravlje može nastradati. Volje itekako imam, motivaciju pronalazim u drugim ljudima, ali je želim pronaći u sebi!', priznala je Ivana.