Ljube Bartulović (26), Kaštel Novi

Ljube Bartulović dolazi iz Kaštel Novog i ima 26 godina. U braku je i ima dvoje djece, a trenutno je nezaposlena. S viškom kila bori se od ranog djetinjstva, a kilogrami joj smetaju i ne može se normalno kretati. Voljela bi izgubiti 70 kilograma, ali raznovrsnim dijetama, koje je pokušavala, dolazilo bi do brzog gubitka motivacije. Ljube najviše motiviraju njezina djeca, ali i zdravlje koje joj je ugroženo zbog pretilosti pa su joj to jedne od glavnih stavki zbog kojih se prijavila, kao i to što bi vratila samopouzdanje i osmijeh na lice.