Zbog teških životnih situacija sportašica se prijavila u 'Život na vagi'

Da se kilogrami mogu nagomilati iako ste se aktivno bavili sportom dugi niz godina, na svojoj je koži iskusila i Zagrepčanka, 35-godišnja Jelena Putnik, koja se u show 'Život na vagi' prijavila ne bi li se riješila viška kilograma koji je sputavaju u sreći.

Jelena je, kaže, sretno zaljubljena, ali za potpuno sreću ipak želi smršavjeti budući da je dosegla 112,9 kila, a želja joj je skinuti 40. Udebljala se, kaže, nakon što se prestala baviti sportom, a još kao mala trenirala je tenis i rukomet da bi nešto kasnije trenirala taekwondo, u kojem je bila i pomoćni trener u nekoliko klubova. 'Cijeli sam život u sportu, a nekako uvijek težim trenerskom pozivu', otkrila je Jelena koja se rekreativno bavila i kick boxingom i tajlandskim boksom, ali kaže da je cijeli život imala „višak“.

Skoro pa se i ne sjeća kada je bila zadovoljna svojom kilažom. 'Mislim da je to bilo kada sam trenirala i borila se. Prije 10-ak godina, cca. U međuvremenu, vraćala bih se tu i tamo u formu, no uvijek se dogodilo nešto što bi me vratilo na početak', priznaje Jelena.

Kilogrami joj stvaraju problem jer je često umorna i bezvoljna, a u 'Život na vagi' dolazi s ciljem da trajno promijeni svoje prehrambene i životne navike, a ne da ostvari privremeni gubitak kilograma.

Pokušavala je, priznaje, smršavjeti i ranije, ali se internetske dijete nisu pokazale nimalo uspješnima. Smatra da dosad kilograme nije izgubila jer je imala teške životne situacije u kojima joj je vlastiti opstanak bio prioritet pa se nije stigla ni mogla baviti kilogramima. Iskreno priznaje da je dvaput zbog vlastitih grešaka gubila svoj dom te je morala kretati ispočetka, a tada je napustila i sport. Naime, Jelena je prošla kroz deložaciju, bolest majke, smrt oca, a morala se brinuti i za 95-godišnju baku.

Hoće li joj sve nedaće kroz koje je prošla u životu pomoći ili odmoći ne bi li došla do željene težine, gledatelji će saznati od 4. studenog, od 20 sati, na RTL-u, kada počinje nova sezona 'Života na vagi'.