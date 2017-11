Treneri šokirani - kandidati ne mogu napraviti nijedan trbušnjak!

Druga epizoda nove sezone 'Života na vagi' , koja se večeras emitirala na RTL-u, upoznala nas je s ostatkom natjecatelja showa, ali i pokazala podjelu u timove.

Jelena i Lucija vagale su obroke koje danas moraju spremiti za ostatak ekipe, a doručak je prošao u zabavnom tonu. Kandidati su se za stolom međusobno bolje upoznali, dok su Tomislav i Josip priznali da su odmah prvu večer 'ukrali' komad piletine.

Dan je počeo neizvjesno, a kandidati su se nakon doručka zaputili na atletsku stazu, što im se nikako nije svidjelo. 'Ja ne trčim ni kad me love', bio je samo jedan od komentara dok su se drugi pitali gdje su treneri. Sanja i Mario pojavili su se vozeći quadove.

'Čeka ih kuhanje i pečenje', rekla je Sanja, a Mario im je kazao da su dobili priliku života te im objasnili da im je ovo posljednjih pet minuta da se sami razgibaju. 'Kao da sam upala u prvi do četvrti osnovne!', komentirala je Sanja razgibavanje natjecatelja koji su to odradili loše.

Stiglo je vrijeme za prvi zadatak. Nakon što su im treneri objasnili da svatko od njih mora napraviti sklekove, plankove i 'marince' te brojati koliko ih u minuti mogu napraviti, mnogi su iznad glave imali upitnike jer nikad nisu čuli za te vrste vježbi. 'Maratonci..nemam pojma šta je to?', kazala je Danijela misleći na 'marince'.

Plank je prošao relativno loše za većinu, baš kao i marinci i sklekovi , no Jelena je iznenadila trenere svojom upornošću pa je Mario zaključio da mogu vidjeti kako granice ne postoje i da su one tu samo da bi ih prešli.

No Nenadu je pozlilo na suncu pa je morao otići sjesti u hlad ne bi li došao k sebi, a odmah nakon toga pozlilo je i Vlasti, koja se srušila na atletskoj stazi pa su morali pomagati i bolničari.

'Baš me sramota kako sam tako odmah odustala!', komentirala je Vlasta dok ju je Nenad tješio da je on još mlađi od nje pa mu je isto bilo loše. Ipak, Vlasta nije željela odustati pa se vratila, što je ponukalo i Nenada da se vrati i odradi trbušnjake. Neki natjecatelji nisu mogli napraviti niti jedan trbušnjak, dok je Lucija napravila najviše. Slično je bilo i sa sklekovima te uporom. 'Sam sebe sam razočarao koliko malo mogu napraviti', kazao je Tomislav. 'Ovo je prilika za novi život i ovo odustajanje frustrira!', priznao je Nenad. Kad je na red došlo trčanje, Siniša je priznao da nije potrčao već 10 godina, ali je ipak odradio vježbu. Skok u dalj mnogima je zadao glavobolje, naročito kada je Mario podvukao crtu na pijesku i objasnio svima da je to rezultat djece iz petog razreda osnovne škole. Rezultate od 1,23 metra, 2,87, 2,98 metara treneri su komentirali da su skoro pa dostigli 'petašiće'.

Nakon što je Vlasta skočila u dalj, ponovno joj je pozlilo pa je otišla u kuću odmoriti.

Nakon što su svi odradili vježbe, Mario je rekao da imaju dva najbolja rezultata; Sara je pobijedila u skoku u dalj od ženskih kandidata dok je Mladen pobijedio u muškoj ekipi. 'Vas dvoje dobili ste moć odabrati timove', kazao je Mario.

Sara je odabrala Josipa, Luciju, Tomislava, Danijelu, Gorana, Destri, Gordana i Nenada, dok je Mladen odabrao Jelenu, Doriana, Ivanu, Paška, Ljube, Sinišu, Manuelu i Vlastu.

Sanja će tako voditi plavi tim, kojem je kapetan Mladen dok će Mario voditi crveni tim, kojem je kapetanica Sara.

U kuću im je, nakon podjele timova, stigla magistra nutricionizma Mirela Marić iz poliklinike Aviva, koja ih je ispitala kakve su im prehrambene navike te koliko njih jede redovito, na što su mnogi odgovorili da jedu samo po jedan- dva obroka u danu.

Budući da su u poliklinici svim natjecateljima izračunali nutricionističku obradu unutar koje su svakom napravili analizu sastava tijela iz kojih se vidi njihovo trenutno stanje organizma, Mirela Marić im je objasnila da će pratiti njihov napredak kroz tri mjeseca, koliko su u showu. 'Ono što me zabrinulo je vaša kronološka dob i vaša biološka starost tijela, koja se nije podudarala zbog velike količine masti u vašem tijelu', rekla im je nutricionistkinja.

Svi su ostali iznenađeni kada su vidjeli nalaze jer je većini kronološka dob bila za deset godina viša od prave, biološke dobi, a saznali su i koje namirnice moraju uključiti u svoje obroke.

Na kraju dana svi su se okupili u dnevnom boravku, a trener Mario je iz džepa izvadio otvorenu čokoladu te upitao tko ju je donio, a tko ju je načeo. 'Ja sam je načela', priznala je Destri dok je Tomislav otkrio da ju je on donio u kuću.

'Što više jedete ovakav junk food, postajete ovisnici. Ova jedna čokolada su vam tri paklena treninga!', objasnio im je Mario, a Sanja je dodala da to ne znači da se moraju odreći slatkoga već da će ih naučiti kako jesti zdravo slatko.

Natjecatelje sutra očekuje 'last chance' trening, a tko će se od njih iskazati, a tko će zakazati, gledatelji će saznati od 20 sati na RTL-u.