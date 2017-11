Probijanje granica uz suze i znoj

Suze, znoj, vrtoglavice, zagrljaji i podrška - kratak je rezime večerašnje epizode 'Života na vagi', koja se na RTL-u emitira od 20 sati.

Treninzi Marija i Sanje natjecatelje će dovesti do ruba njihovih granica, a samo najhrabriji i najizdržljiviji postavljene će granice večeras i prijeći. No hoće li to biti dovoljno da na vaganju skinu onoliko kilograma koliko su zamislili ili će, bez obzira na rezultat, biti oni koje će drugi tim morati eliminirati?

Ni prvi izazov koji će se naći pred kandidatima - penjanje na šljunčano brdo s girijama u rukama - neće biti lak zadatak, no kada je ekipa spremna pružiti podršku, i to je izvedivo!

Tko je labilan, a tko snažan 'u glavi', ne propustite pogledati večeras od 20 sati na RTL-u.