Premali gubitak kilograma natjecateljima izmamio suze, a Siniša nakon nekoliko godina pao ispod 180 kg!

U jučerašnjoj epizodi 'Života na vagi' trener Mario Nenadu je nagovijestio da ga očekuje 'specijalni' trening, a večeras je to došlo i na naplatu.

'Strah me što će mi Mario učiniti danas. Samo znam da ću krepat'! Prepušten sam sam sebi, na milost i nemilost Marija!', komentirao je Nenad s Josipom prije nego što se pojavio Mario i s njim odradio poseban trening.

Za to je vrijeme Sanja Manuelu i Jelenu pozvala na razgovor. 'Jelena, ti se daješ 150 posto, a Manuela je osoba koja se ne želi dati sto posto. Htjela bih da naučiš kako se dati sto posto i to mi je današnji cilj', otkrila je Sanja zašto je baš njih dvije spojila kao par. Nakon treninga Manuela je bila presretna. 'Baš me sad puca hormon sreće. Sanja, hvala ti!', rekla joj je Manuela.

Ostali kandidati pitali su se kakav su im danas izazov pripremili treneri, a sve im je bilo jasno kada su došli pred šljunčano brdo. 'Postoji staza po kojoj trebate proći i spustiti zastavice, ali na vrh brda ne idete praznih ruku. U pijesku po putu zakopano je devet girija. Svaki kandidat će uzeti jednu giriju i zamijeniti za zastavicu. Tko prvi spusti zastavice, bit će pobjednik. U ovom izazovu nema odustajanja i ako jedan izgubi, cijeli tim je izgubio, a da biste pobijedili, protivnički tim mora završiti izazov', objasnila im je Sanja. Nagrada pobjedniku je minus tri kile na vaganju.

Iako su neki imali problema s penjanjem na brdo, uz podršku trenera i svojih kandidata u timu, svi su obavili izazov, a na kraju je pobijedio crveni tim, no Siniša je odnio moralnu pobjedu.

Nakon izazova došao je red na odmor, a Destri nije mogla izdržati te je s ostatkom tima podijelila svoje mišljenje o Luciji, kazavši kako je smeta što previše vremena provodi u kupaonici. 'Lucija je principessa. Kod nas u Dalmaciji kada nekom to kažeš, znači da je to neka osoba koja nešto izvolijeva, ali ne može joj bit'! Lucija je dobro biće, ali razmaženo, bogato derište!', rekla je Destri.

Došlo je vrijeme i za posljednji trening u ciklusu nakon kojeg slijedi vaganje, a crveni tim je na vaganju u prednosti tri kile. Da malo začini trening, Mario je svoj tim podučio pjesmi 'za provokaciju plavog tima': 'Plavi tim, plavi tim, po-po pokislo vam perje!', pjevali su složno članovi Marijeva tima.

Ipak, jedna im je osoba stala na žulj, a to je bila Lucija. 'Stalno pametuje i misli da je bolja od nas, ali zašto onda imaš 133 kile?', bio je samo jedan od komentara vezan uz Lucijino ponašanje.

Trening je bio naporan čak i najizdržljivijima, pa je tako Destri postalo muka, no nakon Marijeva ohrabrenja da je najstarija u svom timu, a najžilavija, Destri se vratila na trening.

Tako je bilo i s Ljube kojoj je Sanja pomogla da probije svoje granice i odradi trening preko svog maksimuma.

S obzirom da je došao trenutak eliminacija, Marijana je naglasila da onaj tim koji će imati lošiji rezultat ide na eliminacije. Kandidat koji dobije dvije kile ili više, automatski napušta show, makar imao i imunitet.

Paško je prvi stao na vagu i skinuo je 3,4 kile ili 2,3% tjelesne mase, dok je Gordan skinuo tri kile, odnosno 2,2 % tjelesne mase.

Dorian je skinuo 4,1 kilogram, odnosno 2,4 % tjelesne mase, a Josip samo 2 kile, što je 1,7% tjelesne mase.

Manuela je izgubila 3,9 kilograma ili 3,2 % tjelesne mase što ju je jako razveselilo, a Goran je skinuo 2,2 kilograma što je 1,5% tjelesne mase. Jedina osoba s imunitetom, Kristina, izgubila je samo 1,8 kilograma što je 1,7 posto tjelesne mase.

Destri je bila najžalosnija jer je izgubila samo 0,8 kilograma, odnosno 0,7 % tjelesne mase što ju je rasplakalo. 'To je nemoguće, koliko plačem sada, mogla sam isplakati svu tu vodu!', na kraju se nasmijala Destri, iako se i dalje pitala zbog čega je toliko malo uspjela skinuti.

Sara je samouvjereno stala na vagu, znajući da se svega pridržavala, no ipak je skinula samo 2,5 kilograma, tj. 2,3 % tjelesne mase. Mladen je izgubio kilu i pol što je 1.2 % od tjelesne mase. 'Iznenadio sam se, mislio sam da ću skinuti tri, ali nadam se da će sljedeće vaganje biti bolje', zaključio je Mladen, dok je Danijela skinula dvije kile, a to znači da ima 2,2 % tjelesne mase manje.

Lucija je bila također razočarana, budući da je skinula samo kilu i pol i 1,2% tjelesne mase. 'Tko zna? Možda odustanem ako me danas netko ne izbaci', komentirala je Lucija, dodavši da možda njezino mjesto više treba nekom drugom što je iznerviralo članove njezinog tima.

Nenad je unatoč specijalnom treningu izgubio 2,3 kilograma što je 1,5 % tjelesne mase i nije bio zadovoljan te je strahovao da će on biti taj koji će napustiti show.

Ivana je skinula dva kilograma, što je 1.9 % tjelesne mase. 'Mislila sam da ako nisam puno skinula prvi tjedan možda ću ovaj, ali okej, jer meni i jedan dekagram znači puno!', rekla je Ivana.

Jelena je izgubila čak 4,1 kilograma, odnosno 3,9 % tjelesne mase što ju je oduševilo, a Tomislav 3,7 kilograma, odnosno 2,1 % tjelesne mase.

Sinišu su svi pohvalili i prije nego je stao na vagu, a kada je pokazala da je izgubio 4,7 kilograma, uslijedio je aplauz. 'Pao sam ispod 180 kilograma što nisam, ima već par godina', objasnio je Siniša koji je izgubio 2,6 % tjelesne mase.

Ljube je sa strahom stala na vagu i imala je pravo, izgubila je samo pola kilograma iako je dala sve od sebe. 'U šoku sam, ne mogu ne plakati', kazala je Ljube u suzama te dodala da je stvarno puno radila. 'Svaki organizam ima svoja pravila. Dala si sto posto od sebe i nemoj brinuti, stvari se mogu pokrenuti kada se riješe zdravstveni problemi', rekla joj je Sanja. Ljube je izgubila 0,3 % tjelesne mase.

Kada se podvukla crta, plavi tim je izgubio sveukupno 26 kilograma, odnosno 2,2% dok je crveni izgubio 20 kilograma 1,7 % tjelesne mase. No crveni je tim imao minus tri kilograma jer su pobijedili u izazovu, no ipak nisu stigli plavi tim jer su imali gubitak od samo 2,0 % tjelesne mase.

Slijede eliminacije, a koji kandidat crvenog tima odlazi kući odabirom plavog tima, gledatelji će saznati u ponedjeljak od 20 sati, na RTL-u.