Lucija Šarić: 'U showu su svi borci, a ja se nisam trudila ni pet posto koliko se sada trudim!'

Iako je napustila show 'Život na vagi', kandidatkinja Lucija Šarić iz Zagreba nema namjeru odustati od zdravog života, dapače, show ju je, kaže, naučio kako da ostane ustrajna.

'Bila sam sretna kada su mi rekli da idem kući, a žao mi je što sam nekome uzela priliku da bude tamo umjesto mene i zato sam svojim odlaskom to željela nadoknaditi', iskreno je rekla Lucija, koja je, priznaje, za vrijeme snimanja shvatila da silno želi sama mršavjeti jer za to ima uvjete. 'U showu me puknula realnost u glavu i shvatila sam da su se ovdje ljudi prijavili jer nemaju uvjete da doma mršave. Ovdje su svi veliki borci i ja se nisam ni pet posto trudila kao što se sada trudim', priznala je Šarić.

Lucija će show, kaže, pamtiti kao jedno lijepo iskustvo, a treneri i ekipa su joj pomogli da krene svojim putem do cilja. 'Sad sam žena s ciljem i ne odustajem! Svi kandidati su mi dali vjetar u leđa, naročito Siniša, koji ne staje i ako on može, mi jednostavno moramo!', kazala je Lucija, koja, otkako je izašla iz showa, trenira četiri puta tjedno s privatnim trenerom, tri puta tjedno ide na plivanje i hoda svaki dan po desetak kilometara.

'Skinula sam više od duplo kila, ali ne želim pokvariti iznenađenje, sve ćete vidjeti u finalu showa!', tajnovita je bila Lucija.

U 'Životu na vagi' Lucija je skinula 7, 9 kilograma, što je 5,9 % tjelesne mase, a u showu je, kaže naučila puno toga o dodacima prehrani, kao i kako u 10 dana skinuti 5 - 7 kilograma. 'To nije nezdravi način skidanja kilograma, već treba puno truda i znoja, tada možeš sve!', otkrila je mlada Zagrepčanka kojoj je u showu najviše smetalo kukanje drugih. ' Glupo mi je što ljudi kukaju zbog onog do čega su se doveli, a trebali bi znati da su si to sami napravili', kazala je i priznala da se nije povezala s većinom kandidata, no ipak, stekla je prijateljicu, Ivanu i prijatelja Doriana.

'Ivana i ja smo kliknule na prvu, a tu i je Dorian s kojim sam se sprijateljila tako da se i sada čujemo', rekla je Lucija kojoj je cilj do svog rođendana u travnju iduće godine doći do 67 kilograma. 'Bio bi mi to najljepši mogući rođendanski poklon, od mene, meni!', zaključila je.