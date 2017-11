Kata: Promjena mi se dogodila tek kad sam počela obraćati pažnju na sebe, a ne na druge

Nije neka novost i, kao što većina vas zna, bila sam sve samo ne okrenuta prema treninzima i zdravijem načinu života. Naravno da sam to uspjela promijeniti, ponajprije zahvaljujući projektu Život na vagi, zahvaljujući treneru Mariju i njegovoj vjeri u mene, zahvaljujući potpori prijatelja i obitelji koju još uvijek imam na putu do svog cilja, a najviše zahvaljujući samoj sebi jer sam napokon počela slušati sebe i obraćati pažnju na nešto što je meni potrebno, a ne drugima.

E pa, većina toga se promijenila u mojoj glavi, ali ja sam još uvijek ona stara Katarina, samo s malo drugačijim ciljevima, željama i potrebama.

Već neko vrijeme pohađam Fitnes učilište, smjer: Instruktor fitnesa u teretani i ovo su neke moje spoznaje i razmišljanja vezano uz određene stvari koje sam naučila na Fitnes učilištu i za koje mislim da bi vam pomogle pri prvom koraku u mijenjanju starih nezdravih navika.

Što je zapravo važnije: prehrana ili trening? Vječno pitanje sa 100 verzija odgovora. Budimo realni - oboje je važno, samo ovisi koji su ciljevi koje želimo postići, izazovi koje smo spremni izvršiti i zadaci koje moramo obaviti. Za prehranu znamo više-manje koje namirnice su zdrave, broj obroka u danu, količina hrane..., pa sam ja odlučila malo pobliže objasniti važnost treninga. Ljudi su stvoreni za kretanje, tjelesna aktivnost je bila i ostala neophodna za održavanje funkcije organa i organskih sustava, što se jako promijenilo zadnjih 10-ak godina zbog našega ubrzanog i sjedilačkog načina života. Važno je trenirati, važno se kretati, važno je pokazati tijelu da mislimo na njega i da ga ne zapostavljamo. Znam da često bude teško i da nam se ne da, zapamtite niste jedini, ali jedini ste koji to činite radi sebe, a ne drugoga. Ne mora značiti da će ista tjelesna aktivnost odgovarati svima i da će imati slične rezultate. Odaberite kretanje koje vam odgovara, nešto što mislite da ćete zavoljeti i da biste htjeli naučiti. Pitajte trenera da objasni i pokaže oblike tjelesne aktivnosti, ali zapamtite da njihovo provođenje nema jednake učinke na zdravlje i na potrebe pojedinaca.

TJELESNA AKTIVNOST IMA VAŽNU ULOGU U LIJEČENJU I PREVENCIJI PREKO 40 RAZLIČITIH NEZARAZNIH OBOLJENJA ČOVJEKA.

Treba li vam veći razlog za pokrenuti se od ovoga?

Održavanje i poboljšavanje općeg zdravlja i funkcionalnih sposobnosti smanjujete rizik od kroničnih bolesti. Razmislite malo o svemu pa se priupitajte: hoćete li krenuti ili imate još vremena. Danas je sutra, rekao bi trener Ivan Brkljačić s kojim surađujem, i sada ja to govorima vama. Krenite se kretati na bilo koji način, bez obzira na vaše godine, spol i fizički izgled jer - budimo realni - svima nam je i više nego potrebno.

I tako ste se odlučili pokrenuti jer ste shvatili da je vrijeme, da je danas sutra, da želite, možete te odete u teretanu o kojoj ne znate ništa. Da, da… znam kako vam je. Bila sam u toj situaciji. Tražite trenera pogledom da mu date znak da ste novi i da ništa ne znate osim hodati/trčati po traci, voziti bicikl, orbitrek, ali i za to niste sigurni da radite kako treba. Prođe prvi dan, drugi dan, treći dan i nitko vam ne prilazi te tu dolazi trenutak odustajanja jer gubite motivaciju za vježbanjem. E pa, znate što? Ja sam naučila da su neki treneri zaposlenici teretane u kojoj rade i da su tu čak i za ljude koji nisu platili privatne trenere i da ti moraju pokazati kako pravilno odraditi vježbu. Oni pravi treneri će prepoznati radite li određenu vježbu dobro i pristupit će da pomognu, a neće samo okolo gledati. Ako se to ne dogodi, ako trenera nema na vidiku, slobodno pristupite recepciji neka vas upute prema trenerima i pitajte što god vas zanima jer u svakom slučaju, to je njegov posao i njegov zadatak. Dobrog trenera ćete prepoznati po tome što će znati objasniti kako raditi određenu vježbu i zašto, koji će znati prilagoditi i odrediti individualnu vježbu te intenzitet koji odgovara pojedincu, po tome što će komunikacija između trenera i klijenta biti razumljiva, bez susprezanja mišljenja. Kada to sve primijetite kod trenera, čestitam, našli ste dobrog trenera. Trenera za kojeg vam ne bi trebalo biti žao izdvojiti nešto više novca i odraditi neke privatne treninge da vas bolje nauči i da bolje pokaže jer ipak, ako ćemo iskreno, vi i dalje ne znate ništa o teretani. Ja sam odustala prije dvije godine od teretane jer mi je bilo neugodno doći do recepcije i pitati da mi netko pokaže vježbu, nemojte biti kao ja.

Odnos trenera i klijenta je teško definirati, ali mora biti prisutan u potpunosti. Na Fitnes učilištu su nas učili da treba biti profesionalan, s čime se slažem u potpunosti, da se treba posvetiti isključivo i samo klijentu (apsolutno se slažem)…

U svakom slučaju bez obzira za koga se odlučite da vas trenira, poznajte li tu osobu u privatnom životu ili ste postali dobri prijatelji jer ste surađivali, zapamtite kada se trenira - trenira se. Poštujte jedan drugoga jer treninzi su njegov posao, a vaš zadatak je da slušate, odradite, uživate i date 120% sebe jer tek tada će doći rezultati. Cijenite vrijeme koje je odvojeno za trening. Dan ima samo 24 sata, a u krajnjem slučaju tog trenera vi plaćate i trošite svoje vrijeme.