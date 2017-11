Gordan igrao nekorektno pa je zbog njega plavi tim, umjesto imuniteta, zaradio eliminacije

Kandidati „Života na vagi“ dobili su zadatak iz bazena izroniti utege različitih težina. Dok se jedni vesele, drugi su problem našli u tome što je voda hladna.

Crveni tim morao je izroniti 175 kilograma, a plavi 225 jer ih je i brojčano više. Pravilo je da jedna osoba može nositi samo jedan uteg, ali jedan uteg može nositi više osoba. Tim koji prvi iznese sve utege osvaja imunitet za cijeli tim, što je dodatno motiviralo kandidate. Iako se zadatak činio jednostavan, već u startu su se javili problemi jer kandidati nisu uspijevali naći način kako u isto vrijeme nositi utege i plivati. Mario Mlinarić je velike nade polagao u Goranovu spretnost, ali pokazalo se da se on zapravo boji ronjenja zbog čega je bio posebno ljut, a Josip se pitao kako je moguće da čovjek s mora ne zna roniti.

Plavi tim je puno bolje odrađivao zadatak dok su u crvenom timu gotovo sve radili samo Destri, Josip i Sara, što je na kraju rezultiralo time da je plavi tim osvojio imunitet.

Mladen i Josip, za razliku od drugih kandidata, imaju posebne treninge jer se pripremaju za Grawe maraton na kojem trebaju istrčati 4,5 km.

Josipa je na dan vaganja dočekalo posebno iznenađenje – u posjet mu je došla seka Monika, kojoj je 18. rođendan, a kako on nije bio u mogućnosti izaći iz kuće, ona je došla njemu. Nešto ranije Josip joj je uz pomoć ostalih kandidata sastavio pismo, što je raznježilo čak i dečke i izmamilo im suze.

Plavi tim je na vaganje došao neopterećen jer ima imunitet i nitko od njih ne ide kući. Jelena je prva stigla na vagu, koja je pokazala samo 0,4 kg manje te ona sada ima 96,9 kg. Manuela je izgubila pola kilograma te ima 109,4 kg. Gordan je imao 126,4 kilograma na zadnjem vaganju te je sad izgubio 0,8 kg. Mladenova vaga je pokazala 0,5 kg, s čim je on bio nezadovoljan, ali je Sanja otkrila da se on ne pridržava prehrane. Ivana je na vaganju imala 1,2 kg manje te je trenutno na 98,3 kg. Paško je na vaganju izgubio samo 0,3 kg, a Sanja je pojasnila da su njihovi lošiji rezultati zapravo posljedica toga što su u ovom tjednu malo više odmarali jer smatra da su to zaslužili. Ljube je izgubila 1,5 kilograma te sad ima 151,7 kg. Miljenik svih kandidata, Siniša, izgubio je 1,6 kg i sad ima 170,1 kg. Dorian je posljednji iz plavog tima išao na vagu te je pokazao da je izgubio najviše od svih - 2,1 kg.

Crveni tim je s puno većim stresom išao na vagu – troje najlošijih ide u eliminaciju. Sara je imala 101,2 kg te je izgubila 1,4 kg. Destri je s posebnom strepnjom išla na vagu pa je odahnula kad je vidjela da je riječ o gubitku 2,1 kilogram. Tomislav je izgubio čak 5,3 kilograma, što je izazvalo oduševljenje i crvenog i plavog tima. Danijela je na zadnjem vaganju imala 87,5 kg i sve teže gubi kilograme pa je njezin rezultat od tri kilograma bio pravo iznenađenje. Josip je smršavio 1,6 kg te ima 113,2 kg. Goran je izgubio 1,3 kg i sada ima 138,2 kg, a kazao je da proživljava i svojevrsnu krizu te mu nedostaju djeca. Pridošlica u crveni tim, Kristina, na vaganju je ostvarila odličan rezultat – izgubila je 4 kilograma i pala je ispod 100 kg, odnosno ima 96,7 kg.

Prema rezultatima, u eliminacije su išli Destri, koja ima imunitet, pa su ugroženi Sara, Josip i Goran. Crveni su ostvarili znatno bolji gubitak kilograma nego plavi, ali plavi imaju imunitet koji su ostvarili na zadatku u bazenu. Ipak, pokazalo se da plavi nisu igrali fer. Pravilo je bilo da jedna osoba može nositi samo jedan uteg, a snimka je pokazala da je jedan član plavog tima u trenutku nosio dva utega. Gordan je na kraju priznao da je on to napravio pa im je imunitet poništen i oni su ti koji idu u eliminacije. Koga će plavi tim nakon velikog preokreta izbaciti, saznat će se u novoj epizodi „Života na vagi“ u srijedu u 20 sati.