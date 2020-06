Bonton na izletu - Koja su pravila ponašanja na izletu?

Znate li kakav je bonton na izletu ili na godišnjem odmoru? Ako se spremate na izlet ili piknik morate znati i kako izgleda

Pripreme za izlet počinju nekoliko dana prije nego se krene na uživanje u prirodu.

Treba odabrati hoćemo li ići na more ili u planinu, hoćemo li kampirati ili odsjesti na nekoj lijepoj livadi i uživati.

Možda ćemo se obresti u planinarskom domu ili noć provesti u privatnom smještaju. Od svega toga ovise naše pripreme, a za to je potrebno poštivati neka pravila koja određuje bonton na izletu.

Ne bi trebalo nositi ni previše ni premalo, jer se nepotrebno opterećujemo, a ono osnovno moramo imati.

Bonton na izletu prvenstveno nalaže da odmor treba biti i fizički i psihički i da nervoza može pokvariti izlet i odmor i nama i onima koji su na izletu s nama.

Jedno od osnovnih pravila koja nam bonton na izletu nalaže je da nikada ne smijete biti previše bučni.

Tijekom boravka u prirodi treba biti prikladno odjeven, nepristojno je šetati se u kupaćem kostimu osim na kupalištima uz rijeke ili jezera.

Ljubitelji prirode, uglavnom mlađe osobe, ako se odluče za boravak u kampu, bez obzira na to što su tamo oslobođeni mnogih formalnosti, ipak se treba pridržavati nekih osnovnih pravila pristojnog ponašanja.

Kao prvo, treba brinuti o ličnoj higijeni i kućnom redu u kampu. U vrijeme popodnevnog ili noćnog odmora, ne smiju se uznemiravati oni koji žele odmor.

Oni koji vole ustati rano i oni koji se vraćaju u kasne sate iz noćnog života trebaju budu tihi.

Ne smije se slušati preglasna muzika sa svog radija.

Pravila bontona kako u kampu tako i na izletu nalažu da svi moraju biti oprezni s paljenjem vatre zbog moguće opasnosti od požara. Ako do požara dođe, svi su dužni da priskoče u pomoć.

Ako putujemo vlastitim vozilom, moramo biti smireni dok smo u koloni vozila Treba se uzdržavati od dobacivanja drugima u koloni, gestikuliranja ili trubljenja. Kada nađemo mesto za izlet i piknik, moramo paziti da nismo na nečijem posjedu. Bonton na izletu nalaže da zatražimo dozvolu vlasnika ako smo na nečijem posjedu.

Ako spremamo roštilj, treba se raspitati da li je to dozvoljeno na mjestu koje smo izabrali. Ne smijemo paliti vatru ako je u blizini sijeno, suho grmlje i slično, jer lako može doći do požara.

Ako smo u blizini rijeke, potoka ili izvora, treba paziti da ih ne zagađujemo bačenim otpacima.

I na kraju glavno pravilo koje bonton na izletu nalaže je da prirodu ostavimo onakvu kakvu smo našli i pokupimo i one najmanje otpatke.