Izabrati novi pametni telefon nikad nije bilo teže. Ali, mislimo da smo ga pronašli

Od naših mezimaca očekujemo puno više nego prije nekoliko godina, a sada kada imamo puno izbora, teško je izabrati onog najboljeg.

Ako pitate ljude koji su u potrazi za novim pametnim telefonom što im je najbitnija karakteristika koju mora imati novi uređaj, većina će reći da im je najvažnije – da radi i da ima dobru kameru. Takav odgovor ne djeluje pretjerano zahtjevno, ali stvari baš i nisu tako jednostavne. Danas od svojih pametnih telefona očekujemo mnogo više nego što je to bio slučaj prije dvije ili pet godina. Osim osnovnih funkcija poziva i slanja poruka (o kojima se danas više gotovo i ne govori), od svojih pametnih telefona očekujemo besprijekorno surfanje bez zapinjanja, korištenje sve složenijih aplikacija koje će raditi savršeno i bez rušenja, igranje najnovijih mobilnih igara za kakve do nedavno nismo mogli ni sanjati da bi uopće mogle raditi na mobilnim telefonima. Isto tako želimo raditi fantastične fotografije i video snimke koje ćemo bez mnogo editiranja dijeliti na društvenim mrežama. I da, uređaj mora lijepo izgledati.

Proizvođači pametnih telefona sve to znaju, ali njihov zadatak nije samo u tome da ispune trenutne želje korisnika. Moraju predvidjeti što će korisnici željeti i htjeti koristiti u budućnosti. Kao i u vrhunskom sportu, gužva u vrhu je velika, konkurencija nemilosrdna i svaki model mora napraviti iskorak koji će se itekako vidjeti. Samsung je to sa svojom novom flagship serijom Galaxy S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G pametnih telefona napravio tako da se taj iskorak zaista vidi, i to tako da sve što vidite i poželite zabilježiti kamerom, možete napraviti u vrhunskoj 8K rezoluciji.

Bilo da želite snimiti nogometni trening svojih najmlađih, impresivni trening parkoura ispred zgrade ili zalazak sunca žarkih i intenzivnih boja, S21 5G serija dolazi s nadograđenim softverom kamera i novim funkcijama, što znači spektakularne snimke. Funkcija 8K Snap omogućava korisniku editiranje video snimke, što znači da iz snimke u 8K rezoluciji od 24 sličice po sekundi možete izrezivati manje video klipove ili fotografije izvrsne kvalitete. Dok snimate, na raspolaganju vam je Redateljski mode koji prikazuje što vidi pojedina leća kamere, pa tijekom snimanja imate opciju biranja i mijenjanja kadrova.

Sve što ste snimili ili sve što želite pregledati na svojem pametnom telefonu, na modelima S21 5G serije gledate na zaslonu Dynamic AMOLED 2x, koji donosi življe boje i više dinamike na ekranu, a po novome ima brzinu osvježavanja od 120 Hz, što znači brze i glatke prijelaze po zaslonu uređaja. S obzirom da danas svi mnogo više gledamo u telefone nego što pričamo u njih, što nije bio slučaj prije nekoliko godina, zaslonu u svrhu zaštite očiju od naprezanja ima Eye Comfort Shield i automatski prilagođava filter plavog svjetla, prema sadržaju koji gledate i svjetlu u vašem okruženju.

Kako bi sve nove funkcionalnosti telefona radile bez zamjerke i kako bi se pratila sva ažuriranja operativnog sustava i aplikacija koje redovno koristite, Samsung je u Galaxy S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G pametne telefone ugradio novi snažniji i brži 5 nm procesor, što znači još više brzine i snage u radu samog uređaja.

Izvrsna kamera pametnog telefona znači da ćemo je vjerojatno mnogo više koristiti. Drugim riječima, to znači još više posla za bateriju. Trajanje baterije je jedna od stvari koje su nam zaista važne jer se ne želimo ograničavati u korištenju pametnog telefona i cijelo vrijeme razmišljati hoće li nam baterija izdržati do najbliže utičnice. Pomak u tom smjeru kod Galaxy S21 5G serije napravljen je snažnijim baterijama. Osnovni model Galaxy S21 5G ima bateriju od 4000 mAh, model Galaxy S21+ 5G dolazi s baterijom snage 4800 mAh, dok je u Galaxy S21 Ultra 5G ugrađena baterija od 5000 mAh. Uz to, operativni sustav se prilagođava korištenju pametnih telefona pa čak i pojačanom upotrebom uz korištenje svih dostupnih dodatnih opcija, telefon može izdržati cijeli dan snimanja, surfanja i gejmanja. I ne manje važno, svi pametni telefoni Galaxy S21 serije spremni su na prelazak na 5G mrežu, a dok nam ona ne dođe, besprijekorno će raditi i na trenutno dostupnoj 4G mreži.

Za pohranu svih sadržaja koje želite sačuvati na svojem pametnom telefonu, bez obzira je li riječ o videosnimkama i fotografijama, glazbi ili igricama, Galaxy S21 5G i S21+ 5G uređaji dolaze u verzijama sa 128GB i 256GB te 8 GB RAM memorije, dok je Galaxy S21 Ultra 5G dostupan u verzijama od 128, 256 i 512 GB i s 12 GB RAM memorije. Dobre fotografije i snimke, glatko surfanje i mnogo memorije nekima neće biti dovoljno. Htjet će telefon na kojem se mogu opustiti igrajući omiljene igrice i uživati u kvaliteti grafike i zvuka, igranju bez latencija i zastoja. Jeste li više Call of Duty tip igrača ili vam je draže utrkivanje u Project CARS GO, razlika u iskustvu i doživljaju igranja mobilnih igrica u odnosu na starije modele uređaja je osjetna.

Novitet je i to što model Galaxy S21 Ultra 5G dolazi na tržište s podrškom za S-Pen olovku, koja korisniku omogućava dodavanje zabilješki, pisanje i crtanje po zaslonu telefona, preciznošću kakvu je nemoguće dobiti prelaskom prsta, a kao što već vjerojatno znate, do sada je ova funkcija bila rezervirana samo za vlasnike Note uređaja.

Korisnici također mogu iskoristiti i Samsung Lounge program vjernosti unutar Samsung Members aplikacije za mnoštvo sjajnih popusta, ponuda i iznenađenja. Benefiti Samsung programa vjernosti nisu limitirani brojem korištenja i može ih koristiti isključivo vlasnik premium Samsung uređaja, kao što su Galaxy S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G, i do dvije godine nakon aktivacije korisničkog računa. Više informacija na https://www.samsung.com/hr/offer/members-lounge/.