Nije dovoljna vještina, važna je i tehnologija: Pogledajte što može izvrsni pametni telefon

Velika promjena koja se posljednjih godina dogodila na društvenim mrežama i različitim internetskim platformama jasno je stavila naglasak na kvalitetu sadržaja koje objavljujemo.

To znači da postovi moraju biti smisleni i zanimljivi, a kvaliteta fotografija i video snimki koje dijelimo s prijateljima i na društvenim mrežama besprijekorna. I to nepisano pravilo, bez iznimke, vrijedi i za privatne korisnike i korisnike koje se bave zanimanjima internetskog doba: influenceri, vloggeri, svi koji koriste internetske kanale s ciljem da njihove objave dopru do što većeg broja ljudi.

Ljestvica je visoko dignuta, što znači da zrnate fotografije i zamućeni video više ne prolaze. Svi želimo da da trenuci koje će ovjekovječiti izgledaju kao djelo profesionalnih fotografa i snimatelja. Stoga, kada razmišljamo o kupnji novog pametnog telefona, tražimo uređaj koji će nam omogućiti (još) bolje fotografije i snimke. I pomoći nam da izbrusimo vlastite vještine snimanja fotografija i videa. Srećom, proizvođači prate trendove i konstantno pomiču granice u performansama kamera. Svakom novom generacijom, nastoje se ukloniti nedostaci ranijih modela.

Primjerice, neke od starih boljki su kamere gotovo neupotrebljive po noći, u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Osim toga, iako je većina kamera imala opciju zoom, kao da i nije, jer bi zumiranje rezultiralo drastičnim padom u oštrini fotografije. Samsung je u svojoj posljednjoj flagship Galaxy S21 seriji napravio veliki pomak, pogotovo kad su u pitanju noćne fotografije i zoom.

Kao primjer, fotografija jezera snimljena bez korištenja zooma. Uz uključeni zoom na 10x, uhvatili smo jednog sramežljivog stanovnika jezera koji inače radije izbjegava znatiželjnike s kamerama i ribolovce. No opcije zumiranja na Galaxy S21 Ultra 5G modelu ne zaustavljaju se na 10x, jer detalje preko digitalnog povećavanja možete približiti i do 30x, pa čak i do nevjerojatnih 100x, što do sada nije bio moguće kamerama usporedivih pametnih telefona. Najsnažniji model Galaxy S21 serije ima funkciju Dual Zoom i opciju Zoom Lock koja služi za stabilizaciju, a kako znamo da slika govori više od tisuću riječi, sve što trebate znati o karakteristikama i mogućnostima zumiranja kamere vidljivo je iz priloženih fotografija.

U pogledu noćnih snimanja, s dodatnom opcijom nazvanom Noćni način rada koja donosi više svjetlosti i kontrasta, bez narušavanja kvalitete same snimke. Bez obzira na mrak, slabu vidljivost, lošu žutu svjetlost koju baca ulična rasvjeta, boje su žive i snažne, zahvaljujući laserskom auto fokusu, osjetno izoštrenije fotografije u uvjetima lošeg osvjetljenja. Kvaliteti fotografija doprinosi i Bright Night senzor koji se pobrine da gradacije boja budu na zavidnoj razini.

Prednja selfie kamera je širokokutna 40 megapikselna kamera s otvorom blende od f/2.2 te AI stabilizatorom tako da svaka selfie fotografija ili video budu jasni i oštri. Kako nitko ne želi da selfie na kojem će biti uočljive i sve nepravilnosti kože, softver kamere uklonit će mrlje i sve drugo što ne želite imati na svojoj fotografiji. Na raspolaganju su dodatni efekti pa tako u postavkama možete u okviru funkcije nazvane Selfie color tone odabrati nijansu koja vam najbolje odgovara.

Glavna stražnja kamera na Galaxy S21 Ultra 5G je zaista vrhunski primjerak foto tehnologije od 108 megapiksela, otvorom blende f/1.8 i laserskim auto fokusom, a od stražnjih kamera tu je još i ultra širokokutna kamera od 12 MP te dvije telefoto kamere s 10 MP senzorima i optičkim stabilizatorima.

Veliki pomak u kvaliteti video materijala je snimanje u 8K rezoluciji s 24 sličice u sekundi, što znači da snimljeni video klipovi, bez obzira na to snimate li lagani pokret ili brzu akciju, oštrinom, bojama i jasnim zvukom djeluju kao rad profesionalnog kamermana. Inovacija koja dolazi s novim sustavom snimanja omogućuje korisniku da iz snimljenog materijala izvuče vrhunske fotografije 33 MP, što znači da više ne morate birati – video ili fotografija. Možete odmah imati oboje.

Novitet Samsung Galaxy S21 serije je i opcija Director's View, kao stvorena za influencere, vloggere i sve one koji se u tome žele okušati. Director's View omogućava da istovremeno budu uključene prednja i stražnja kamera pa će manja kamera snimati korisnika pametnog telefona, a stražnja okruženje koje želite zabilježiti video snimkom. Opcija prikazuje i što pojedina leća kamere snima i omogućava promjenu kutova i izbor kadrova tijekom snimanja.

Za snimanje videa koristan je dodatak Super Steady funkcija koja eliminira utjecaj trešnje ruke pa blurani dijelovi video zapisa postaju stvar prošlosti. Osim inovacija zaslužnih za vizualnu kvalitetu videozapisa, s tri mikrofona ugrađena na sam uređaj Samsung se pobrinuo da svi video materijali imaju čist i snažan zvuk. Pa čak i kada je taj zvuk tek zvuk automobilskih motora i telefona koji ne prestaje zvoniti dok ste zaokupljeni snimanjem uličnog performansa na raskrižju.

Samsung Galaxy S21 5G dolazi s Dynamic AMOLED 2x zaslonom s brzinom osvježavanja od 120 Hz, koji se može regulirati i tako smanjiti potrošnju baterije, pa pregledavanje fotografija i videa, pretraživanje internetskih stranica i korištenje aplikacija ide glatko i bez zapinjanja. S rezolucijom od 1440 x 3200 točaka, sve što na ekranu vidite u pogledu boja, dubine i preglednosti poprima jednu sasvim novu dimenziju. Treba spomenuti i da je u zaslon integrirana funkcija Eye Comfort Shield koja automatski prilagođava filter svjetla i smanjuje naprezanje očiju.

Novi unaprijeđeni čipset Exynos 2100 kod ove generacije Samsung pametnih telefona pobrinuo se da operativni sustav radi besprijekorno, s lakoćom podržava učitavanje i nadogradnju svih aplikacija koje koristite. Mnogo fotografija i videa znači da nam treba i mnogo kapaciteta za njihovo spremanje, a što se tiče memorije, Galaxy S21 Ultra 5G dolazi u tri verzije, od 128 GB, 256 GB i 512 GB te 12 GB RAM-a, što je i više nego dovoljno spremanje za pregršt fantastičnih fotografija i videa koje želite uvijek imati pri ruci, na svojem telefonu. U najsnažniji model Samsung S21 Ultra 5G ugrađena je nova baterija 5000 mAh, što znači da će uz cjelodnevno aktivno korištenje uređaja, surfanje, snimanje fotografija i videa, igranja videoigara te rad aplikacija, baterija bez problema izdržati cijeli dan.

Dobra vijest za sve korisnike koji kupe Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G ili S21 Ultra 5G na poklon dobivaju Samsung Galaxy A02s pametni telefon. Sve što je potrebno je registrirati se u Samsung Members aplikaciji do 22. 6. 2021. Također, unutar Samsung Members aplikacije sve korisnike Samsung premium uređaja očekuje mnoštvo sjajnih popusta, ponuda i iznenađenja zahvaljujući jedinstvenom Samsung Lounge programu vjernosti. Više informacija na https://www.samsung.com/hr/offer/double-reason-to-smile i https://www.samsung.com/hr/offer/members-lounge/.