Na kanalima RTL-a gledamo najbolju britansku humorističnu seriju svih vremena: 'Mućke' su nenadmašne i nakon 40 godina!

Legendarne 'Mućke', koje su gledateljima tijekom devet sezona donijele brojne komične zgode i nezgode obitelji Trotter te njihovih prijatelja, postale su dijelom popularne kulture i jednom od najgledanijih humorističnih serija u povijesti televizije, a prepoznatljiv, britak britanski humor u kombinaciji sa sjajnim glumačkim izvedbama pokazali su se kao dobitna kombinacija jer svaka je nova sezona bila gledanija od prethodne. Serija se emitirala od 1981. do 2003. godine, a glavnim je glumcima donijela priznanje publike i planetarnu slavu na kojoj i danas žive.

'Mućke' su tijekom godina emitiranja osvojile čak 13 nagrada u kategoriji najbolje humoristične serije, među kojima se posebno ističu dvije prestižne nagrade BAFTA. David Jason, kojemu je uloga Del Boya obilježila karijeru, pridodao je tome još devet nagrada za svoje iznimno ostvarenje, poput onih za najsmješniju osobu na televiziji, najpopularnijeg zabavljača ili najboljeg televizijskog glumca u humorističnoj seriji.