Serije

Sjećate li ga se! Klinac iz 'Dva i pol muškarca' danas izgleda gotovo neprepoznatljivo

Zvijezda serije 'Dva i pol muškarca' Angus T. Jones, nekad najplaćeniji dječji glumac, danas izgleda gotovo neprepoznatljivo

RTL.hr
27.09.2025 18:00

Karijeru je započeo već s deset godina, a ubrzo je postao najplaćenija dječja zvijezda na televiziji – po jednoj epizodi zarađivao je čak 300 tisuća dolara. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti i bogatstvu, u trenutku najveće slave odlučio je potpuno promijeniti smjer života.

Angus T. Jones
Angus T. Jones FOTO: Profimedia

Prije jedanaest godina javno je otkrio da se posvetio vjeri te je seriju koja ga je proslavila kritizirao zbog promoviranja promiskuitetnog stila života. Tada je pozvao gledatelje da razmisle o negativnom utjecaju koji televizija može imati na mozak i da bojkotiraju takve sadržaje.

Dva i pol muškarca
Dva i pol muškarca FOTO: RTL

"Često čujemo da je to samo zabava, ali ako istražite učinke televizije na ljudski um, shvatit ćete da morate povući crtu kada je riječ o onome što gledate", poručio je tada. Dodao je i da se osjećao kao "plaćeni licemjer" jer se nije slagao s onim što je serija promovirala, ali je ipak nastavio sudjelovati u njoj.

Seriju 'Dva i pol muškarca' ne propustite svaki dan u večernjem terminu na RTL2.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ SERIJE 'SJENE PROŠLOSTI':

