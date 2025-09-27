Sjećate li ga se! Klinac iz 'Dva i pol muškarca' danas izgleda gotovo neprepoznatljivo

Karijeru je započeo već s deset godina, a ubrzo je postao najplaćenija dječja zvijezda na televiziji – po jednoj epizodi zarađivao je čak 300 tisuća dolara. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti i bogatstvu, u trenutku najveće slave odlučio je potpuno promijeniti smjer života.

Prije jedanaest godina javno je otkrio da se posvetio vjeri te je seriju koja ga je proslavila kritizirao zbog promoviranja promiskuitetnog stila života. Tada je pozvao gledatelje da razmisle o negativnom utjecaju koji televizija može imati na mozak i da bojkotiraju takve sadržaje.

"Često čujemo da je to samo zabava, ali ako istražite učinke televizije na ljudski um, shvatit ćete da morate povući crtu kada je riječ o onome što gledate", poručio je tada. Dodao je i da se osjećao kao "plaćeni licemjer" jer se nije slagao s onim što je serija promovirala, ali je ipak nastavio sudjelovati u njoj.

Seriju 'Dva i pol muškarca' ne propustite svaki dan u večernjem terminu na RTL2.