Dosje Jarak

'Dosje Jarak' donosi gledateljima dokumentaristički pristup zločinima koji su potresli Hrvatsku, a snaga emotivnih ispovijesti sugovornika pogođenih tragedijama serijalu daje posebnu dimenziju. Prekaljeni Andrija Jarak jedan je od najvećih hrvatskih reportera svih vremena, a o zločinima koje obrađuje, izvještavao je uživo. Dokumentarni serijal true crime žanra, koji baca novo svijetlo na zločine koji su se urezali duboko u kolektivnu svijest građana, autorski potpisuju RTL-ovi Andrija Jarak, koji je preuzeo i voditeljsku ulogu, te Dario Todorović kao scenarist i redatelj. Uz njih, na 'Dosjeu Jarak' kao istraživačke novinarke rade Marijana Čikić i Karla Vidović, Lutvo Mekić direktor je fotografije, a Rudolf Sačer majstor tona. U jedinstvenu cjelinu, 'Dosje Jarak' složio je montažer Jurica Nikolić.