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00:36
EKSKLUZIVNO NA VOYO: Nikad viđena epizoda 'Dosjea Jarak' otkriva šokantnu priču o brutalnim ubojstvima Šime Medanića
EKSKLUZIVNO NA VOYO: Nikad viđena epizoda 'Dosjea Jarak' otkriva šokantnu priču o brutalnim ubojstvima Šime Medanića Gledaj
01:33
'Dosje Jarak' večeras na RTL-u donosi šokantnu priču o hrvatskoj pljački stoljeća
'Dosje Jarak' večeras na RTL-u donosi šokantnu priču o hrvatskoj pljački stoljeća Gledaj
02:09
Brutalno je ubijen, a kauč je krio stravičnu tajnu: Novu epizodu 'Dosjea Jarak' gledajte večeras na RTL-u
Brutalno je ubijen, a kauč je krio stravičnu tajnu: Novu epizodu 'Dosjea Jarak' gledajte večeras na RTL-u Gledaj
00:34
Šokantna priča o 'Trovačima iz Plaškog' koja ledi krv u žilama u 'Dosjeu Jarak'
Šokantna priča o 'Trovačima iz Plaškog' koja ledi krv u žilama u 'Dosjeu Jarak' Gledaj
01:01
'Mama, ja sam na tajnom mjestu': Potresan san majke nestale Martine Horvat
'Mama, ja sam na tajnom mjestu': Potresan san majke nestale Martine Horvat Gledaj
01:12
Potresna ispovijest brata nestale Martine Horvat u 'Dosjeu Jarak': 'Ne znam što bih dao na ovome svijetu da je ona živa'
Potresna ispovijest brata nestale Martine Horvat u 'Dosjeu Jarak': 'Ne znam što bih dao na ovome svijetu da je ona živa' Gledaj
00:26
Koliko godina će Zijad Turković imati kad izađe iz zatvora? Njemu i njegovoj bandi gotovo stoljeće robije
Koliko godina će Zijad Turković imati kad izađe iz zatvora? Njemu i njegovoj bandi gotovo stoljeće robije Gledaj
00:33
Supruga Zijada Turkovića ekskluzivno u 'Dosjeu Jarak': 'Pokušali su me psihički slomiti, a živimo od majčine penzije'
Supruga Zijada Turkovića ekskluzivno u 'Dosjeu Jarak': 'Pokušali su me psihički slomiti, a živimo od majčine penzije' Gledaj
00:29
Šefica iz sjene: Neispričana priča o supruzi Zijada Turkovića i milijunima opranim krvlju
Šefica iz sjene: Neispričana priča o supruzi Zijada Turkovića i milijunima opranim krvlju Gledaj
00:58
Zločinačka organizacija Zijada Turkovića hladnokrvno je ubila trudnu ženu: 'Ako nema tijela, nema niti djela'
Zločinačka organizacija Zijada Turkovića hladnokrvno je ubila trudnu ženu: 'Ako nema tijela, nema niti djela' Gledaj
00:33
Ispovijest čovjeka koji je otkrio pljačku stoljeća za 'Dosje Jarak': 'Bio je to čin dubokog svetogrđa'
Ispovijest čovjeka koji je otkrio pljačku stoljeća za 'Dosje Jarak': 'Bio je to čin dubokog svetogrđa' Gledaj
00:37
Evo o čemu je nova epizoda 'Dosjea Jarak': 'Pljačka stoljeća' od 20. studenog na platformi Voyo!
Evo o čemu je nova epizoda 'Dosjea Jarak': 'Pljačka stoljeća' od 20. studenog na platformi Voyo! Gledaj
00:29
'Zver' u 'Dosjeu Jarak' ekskluzivno otkrio je li od tijela bivšeg prijatelja skuhao gulaš: 'Sve sam to gledao...'
'Zver' u 'Dosjeu Jarak' ekskluzivno otkrio je li od tijela bivšeg prijatelja skuhao gulaš: 'Sve sam to gledao...' Gledaj
00:57
EKSKLUZIVNO Sretko Kalinić 'Zver' za 'Dosje Jarak' otkrio je li sudjelovao u atentatu na premijera Zorana Đinđića
EKSKLUZIVNO Sretko Kalinić 'Zver' za 'Dosje Jarak' otkrio je li sudjelovao u atentatu na premijera Zorana Đinđića Gledaj
08:18
Andrija Jarak u RTL Direktu o 'Zveri': 'Mislim da je dobro da ljudi čuju kako razmišlja čovjek koji je ubio 13 ljudi'
Andrija Jarak u RTL Direktu o 'Zveri': 'Mislim da je dobro da ljudi čuju kako razmišlja čovjek koji je ubio 13 ljudi' Gledaj
00:40
Novinarka 'Dosjea Jarak' ekskluzivno je razgovarala sa 'Zveri', zloglasnim ubojicom Zemunskog klana
Novinarka 'Dosjea Jarak' ekskluzivno je razgovarala sa 'Zveri', zloglasnim ubojicom Zemunskog klana Gledaj
00:33
Rođak glavnog egzekutora Zemunskog klana gostovao u 'Dosjeu Jarak'! Djetinjstvo proveli zajedno, a on kaže: 'Baš ništa nije dalo naslutiti da će biti ubojica'
Rođak glavnog egzekutora Zemunskog klana gostovao u 'Dosjeu Jarak'! Djetinjstvo proveli zajedno, a on kaže: 'Baš ništa nije dalo naslutiti da će biti ubojica' Gledaj
00:24
Ne propustite novu epizodu 'Dosjea Jarak'! Otkrijte šokantnu istinu o 'Zveri', zloglasnom plaćenom ubojici Zemunskog klana
Ne propustite novu epizodu 'Dosjea Jarak'! Otkrijte šokantnu istinu o 'Zveri', zloglasnom plaćenom ubojici Zemunskog klana Gledaj
17:02
Marijana Čikić za RTL.hr otkrila kako je dobila intervju sa 'Zveri' za 'Dosje Jarak': 'On je mene danima zvao, ali bila ga je trema'
Marijana Čikić za RTL.hr otkrila kako je dobila intervju sa 'Zveri' za 'Dosje Jarak': 'On je mene danima zvao, ali bila ga je trema' Gledaj
10:53
Dario Todorović za RTL.hr o izazovima rada na novima epizodama 'Dosjea Jarak': 'Mi kopamo po starim i bolnim ranama. Ljudima je teško govoriti o tome'
Dario Todorović za RTL.hr o izazovima rada na novima epizodama 'Dosjea Jarak': 'Mi kopamo po starim i bolnim ranama. Ljudima je teško govoriti o tome' Gledaj
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