Blogerica Mija: Planinarenje mi je promijenilo život, a najkreativniji dio posla radim iza 20 sati

Sama pomisao na zvuk budilice rano ujutro u vama izaziva nervozu? Ujutro ste usporeni, mrzovoljni i čangrizavi? Tek kada padne mrak vaša se osjetila bude, osjećate se puni energije i tek ste tada u punoj mentalnoj i fizičkoj snazi? Niste jedini. Ljudi koji se svrstavaju u noćne ptice mnogo bolje funkcioniraju dok svi ostali spavaju i nisu rijetkost. Zato smo pokrenuli podcast „Gluho doba noći“ voditeljice Petre Gajšek, koja je u goste pozvala neke karizmatične osobe, s vrlo zanimljivim karijerama i stilom života, a koji su i sami sebe prepoznali kao - noćne tipove.

Gosti podcasta „Gluho doba noći“ zanimljivi su i zbog toga što su napravili veliki zaokret u karijeri i odrekli se sigurnog posla, a svoj su daljnji profesionalni razvoj pronašli u svojim strastima i hobijima – kojima se mogu baviti u doba kada im najbolje odgovara – po noći.

U podcastu Gluho doba noći vodit će se pravi noćni razgovori jer ne kaže se bez veze da najbolje priče nastaju u sitne sate. Prva Petrina gošća je Mija Dropuljić, poduzetnica, freelancerica, travel blogerica i strastvena planinarka. „Gluho doba noći je najbolje doba noći, barem po meni“, odmah se složila Mija i objasnila kako je došlo do velike promjene u karijeri i stilu života te prepričala kako izgleda njezin prosječan dan.

POGLEDAJ EPIZODU:

Od gradske cure do pustolovke i planinarke

„Nikad nisam bila jutarnji tip. Trudila sam se godinama da postanem, ali nikako mi nije išlo. Kada sam studirala, učila sam do šest ujutro i onda bih išla spavati. A danas? Ovisi. Trudim se da dio poslovnih odgovornosti odradim ujutro, ali najkreativniji dio posla, tekstovi koje radim s guštom, u koje se unesem, koji prenose neku priču ili razgovore s ljudima, to pretežno radim iza 20 sati pa dok traje“, kaže Mija.

Odluka da napusti siguran posao novinarke i upusti se u samostalne vode nije došla preko noći. „Radila sam 15 godina u novinarstvu za različite korporacije i manje tvrtke. Novinarski posao je dinamičan i užurban, što je zapravo divna strana posla. Međutim, nakon nekog vremena, došlo je do zasićenja. Osim toga, nije mi se svidjelo u kojem je smjeru krenulo novinarstvo. Clickbait naslovi i tekstovi, pad kvalitete sadržaja… Shvatila sam da se time ne želim baviti u tolikoj mjeri. Neko vrijeme bila sam potpuno izvan novinarstva i pisanja, nakon 15 godina više nisam mogla ništa napisati, nije išlo.“ U tom periodu Mija je i u privatnom životu napravila zaokret. „Od gradske cure koja je uvijek bila na asfaltu otkrila sam planinarenje, upisala opću planinarsku školu i posve promijenila privatni život i način na koji provodim svoje slobodno vrijeme“, kaže.

S tom promjenom, Miji se vratila želja za pisanjem. “Htjela sam zapisati sve te priče s putovanja, svoje početne strahove koje sam proživljavala tijekom otkrivanja planinarenja. Pokrenula je blog Under Driemskies i polako počela prikupljati ljude koji su redovito pratili njezine objave. Kroz putovanja i planinarenja upoznala je sadašnjeg dečka. „Nakon nekoliko mjeseci veze, odlučila sam životu u Zagrebu nakon 20 godina reći zbogom i preselila sam se u Rijeku. No odluka da se ne vratim u sustav i klasičnom poslu od 9 do 5 je ostala“, kaže Mija.

Ponekad mi je dovoljno da vidim samo sliku i odlučim – idem tamo

Kako bira zemlje u koje putuje? „Svi mi koji volimo putovati imamo bucket listu, to su uglavnom egzotičnije, daleke destinacije kao što su Peru, Meksiko, Japan... No meni je ponekad dovoljna jedna fotografija da se odlučim na putovanje u neku zemlju. Primjerice, prije korone bili smo u Gruziji. Vidjela sam fotografiju poznate crkve na planini u Gruziji. Nisam ništa znala o tome, krenula sam guglati i pala je odluka - idemo u Gruziju - iako ništa nisam znala o destinaciji. S druge strane, nedavno smo bili u Toskani koju moraš proći, jer ako ne odeš, ne znaš što propuštaš. Tako da postoje različite situacije. Neka putovanja dogode se potpuno spontano. Recimo, ovog ljeta bili smo, potpuno neplanirano, u istočnoj Srbiji na godišnjem odmore. Obišli smo Nacionalni park Đerdap i lokalna sela. Nismo to planirali, ali opet, negdje sam vidjela neku fotografiju, u pitanju je bila planinarska staza i rekla sam - idemo tamo. Kao uostalom i s planinarskim stazama. Trudim se da bude što spontanije, ali uvijek postoje mjesta koja bismo rado prošli, baš kao i s planinarskim stazama“, kaže Mija.

U kontekstu putovanja, Hrvatska i cijela ova regija i dalje su prilično podcijenjene

Mija je otkrila da obožava putovati sa svojom mamom. „Moja mama je otvorena, sve želi vidjeti, isprobati, tako da su mi mama i moj dečko najdraži partneri za putovanje. Najdraže putovanje s mamom mi je bilo u Makedoniju, prvi put da nismo išle s turističkom agencijom nego mi je prepustila slobodu da ja sve sama organiziram. Prošli smo u tjedan dana gotovo cijelu zemlju, Ohrid, Skopje, kanjon Matka… Bilo je zaista fantastično. I mami je bilo uzbudljivo zato što nikad nije išla na putovanje na kojem nema vodiča, nego moramo same juriti na taksi, gledamo odakle ide bus…“, prisjeća se.

Koje su razlike u putovanjima izvan Hrvatske ili po Hrvatskoj? Svakom putovanju pristupam kao da idem u nešto novo i želim se iznenaditi. Imam osjećaj da se kod nas dosta podcjenjuje Hrvatska i cijela naša regija. U smislu, „neš' ti, bio si u Slavoniji ili Bosni i Hercegovini, Sloveniji", a s druge strane, reakcije na putovanja izvan Hrvatske su „super, bio si u New Yorku…". Meni je svaka destinacija posebna. Primjerice, prošle godine smo bili na road tripu po Bosni i Hercegovini. Ostala sam oduševljena kakva smo mjesta vidjeli. Prirodne ljepote, ljudi koji su nas tamo dočekali… Planinarili smo u selo Lukomir, najzabačenije selo u BiH do kojeg možeš doći samo pješice, planinarenjem od tri sata. Kuće su stare 200 godina, dočeli su nas, napravili nam pitu… Egzotično ti je vidjeti takvo selo u Vijetnamu, ali nije u Bosni jer nam je blizu… Meni je to bio jedan od najdražih izleta", priča Mija. „Kada pričamo u Hrvatskoj, naša zemlja je toliko raznolika da svaki vikend možete otići negdje i istražiti i vidjeti nešto novo. Samo treba malo istražiti ili čitati Under Dreamskies", smije se.

Što je najteže kod uspona na treći najveći vulkan na svijetu? Rano buđenje

Što se tiče planinarskih putovanja, kako to funkcionira kada je netko noćni tip, kao što je Mija? Teško, teško… kada sam upisala planinarsku školu u Zagrebu, išli smo na višednevna putovanja na koja smo kretali u pet ujutro, što znači dizanje u četiri sata. To mi je još bilo okej jer je to još uvijek noć. Ali dizanja ujutro u pet ili šest sati, to mi je još uvijek najveća muka, čak i sada nakon četiri godine planinarenja. U siječnju smo ostvarili uspon na Pico Del Teide, treći najviši vulkan na svijetu na Tenerifima. Morali smo ustati ranije zato što uspon dugo traje. Kada mi je zvonio sat u pet ujutro… Bila sam uzbuđena, ali to ustajanje ujutro. Kada me netko pita, to je jedina mana planinarenja. Nije ni kiša, ni bube, ništa… samo to buđenje“, kroz smijeh kaže Mija. No svako buđenje, svaki grašak znoja, sav taj napor vrijedi tog pogleda s planine“, zaključuje.

Na kraju podcasta, Miju smo iznenadili jednom zabavnom igrom. Na papirićima smo zapisali različita imena, a Mijin zadatak bilo je prepoznati koja su od tih imena stvarna imena gradova i država, a koje su izmišljene riječi. Kako joj je išlo, pogledajte u podcastu „Gluho doba noći“ s Petrom Gajšek. Pratite nas i dalje i hvala što ste bili s nama. Vidimo se u sljedećem podcastu.

